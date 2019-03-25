Müslüman olan Alman gelin pasta yerine çiğ köfte kesti

Damat Barış Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, eşinin kendisine Almanca, kendisinin de eşine İngilizce öğrettiğini belirtti.

Yaşamlarını birleştirmeyi kararlaştıran gençlere aileleri de destek verdi. Müslümanlığı tercih eden Tobias, ismini de Esma olarak değiştirdi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan Ekinci, sosyal medyadan tanıştığı Almanya'da sosyoloji eğitimi alan Nicolett Tobias ile arkadaş oldu.

Müslüman olan ve yaşamını Batmanlı Barış Ekinci ile birleştiren Alman gelin, düzenlenen düğün töreninde yaş pasta yerine çiğ köfte kesti.

Ekinci, bu sayede tanıştıklarını, görüşmelerinde eşinin kendisine sıkça İslamiyet ile ilgili sorular sorduğunu anlatarak, "Kültürümüz ve dinimizle ilgili soruları oldu. Sorularına içtenlikle yanıt veriyordum. İslamiyet'e sıcak bakmaya başladı ve bu sayede İslamiyet'i seçti, Müslüman oldu." dedi.

Batman'da yaşayacaklarını aktaran Ekinci, "Ülkemizi seviyoruz. Eğitimimizi tamamlamayacağız." diye konuştu.

Ekinci babasının çiğ köfte ustası olduğunu vurgulayarak kendilerine unutamayacakları bir sürpriz yaptığını söyledi.

"Çiğ köfte bir yaşam felsefesi, bir yaşam tarzıdır. Ailece çiğ köfteyi seviyoruz. Eşim de aynı şekilde çiğ köfteyi seviyor. Pasta yerine çiğ köfteyi görünce şaşırdık tabii. Daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi." diyen Ekinci, düğünde çiğ köfte yemenin güzel olduğunu kaydetti.

