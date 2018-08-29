Müslüman olan Alman kadın, gözyaşı döktü

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- ALMANYA'nın başkenti Berlin'de Emrah Adıgüzel (32) ile tanışıp nişanlanan Natascha Nicola Kellerman (30), Kayseri'de İl Müftülüğü'nde yapılan törenle Müslüman oldu. 'Zeynep' adını alan Kellerman, Kelime-i Şehadet getirirken gözyaşı döktü.
Almanya'da sekreterlik yapan Natascha Nicola Kellerman, Berlin'de, telefon tamircisi Kayserili Emrah Adıgüzel ile tanışıp nişanlandı. İnternet üzerinden ve kitaplardan İslam'ı araştıran Hristiyan Kellerman, Müslüman olmaya karar verdi. Tatil için nişanlısı ile birlikte Kayseri'ye gelen Natascha Nicola Kellerman, İl Müftülüğü'nde ihtida töreni ile Müslüman oldu.
Müftü Şahin Güven'in İslam dini hakkında verdiği kısa bilginin ardından Kelime-i Şehadet getiren Kellerman, gözyaşı döktü. 'Zeynep' ismini alan Kellerman, "Allah bu yolu gösterdi ve Müslüman oldum. İçimden geldiği için yaptım" dedi.
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