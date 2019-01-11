Müslüman olduğu için görevden alınması istenen ABD'li siyasetçi yoluna devam edecek

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Tarrant bölgesinde Cumhuriyetçi Parti başkan yardımcısı Shahid Shafi'nin Müslüman olması nedeniyle görevinden alınmasına yönelik parti üyeleri arasında yapılan oylamada, Shafi'nin görevini sürdürmesine yönelik sonuç çıktı.

Bazı Cumhuriyetçi Parti üyelerinin, temmuz ayında Cumhuriyetçi Partinin Tarrant başkan yardımcılığı görevine getirilen Pakistan asıllı Shafi'nin Müslüman olması nedeniyle görevden alınmasına ilişkin talebi, parti üyelerinin 49'a karşı 139 oyuyla reddedildi.

Oylama sonrası bir konuşma yapan Shafi, "Bu muhteşem ülkenin bir göçmeni olarak, Cumhuriyetçi dostlarımın desteğini almak benim için bir gurur ve ayrıcalıktır. Ülkemizin kurucu bir ilkesi olan din özgürlüğü için savaşıyorduk ve bugün galip çıktık. Bugün, bir mesaj gönderdik: Tüm insanlar belirli vazgeçilmez haklara sahip şekilde eşit olarak yaratılmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Partinin Tarrant Başkanı Darl Easton da oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Bu oylama, Tarrant Bölgesi Cumhuriyetçilerinin çoğunluğunun temel değerlerimiz ve ahlaki pusulamıza bağlılığını bir kez daha teyit etmiştir. Bu oylama, dini ve ırkçı ayrımcılığın her şeklini sıkı bir şekilde yasaklayan ABD ve Teksas anayasaları ile Teksas Cumhuriyetçi Parti Platformuna sadakatimizi de göstermiştir." ifadelerine yer verdi.