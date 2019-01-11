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Müslüman olduğu için görevden alınması istenen ABD'li siyasetçi yoluna devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 07:36 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde bazı Cumhuriyetçi Parti üyelerinin, temmuz ayında partinin Tarrant başkan yardımcılığı görevine getirilen Pakistan asıllı Shahid Shafi'nin Müslüman olması nedeniyle görevden alınmasına ilişkin talebi, parti üyelerinin 49'a karşı 139 oyuyla reddedildi - Oylama sonrası bir konuşma yapan Shafi: - "Bu muhteşem ülkenin bir göçmeni olarak, Cumhuriyetçi dostlarımın desteğini almak benim için bir gurur ve ayrıcalıktır. Ülkemizin kurucu bir ilkesi olan din özgürlüğü için savaşıyorduk ve bugün galip çıktık. Bugün, bir mesaj gönderdik: Tüm insanlar belirli vazgeçilmez haklara sahip şekilde eşit olarak yaratılmıştır" - Cumhuriyetçi Partinin Tarrant Başkanı Darl Easton: - "Bu oylama, dini ve ırkçı ayrımcılığın her şeklini sıkı bir şekilde yasaklayan ABD ve Teksas anayasaları ile Teksas Cumhuriyetçi Parti Platformuna sadakatimizi göstermiştir"

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Tarrant bölgesinde Cumhuriyetçi Parti başkan yardımcısı Shahid Shafi'nin Müslüman olması nedeniyle görevinden alınmasına yönelik parti üyeleri arasında yapılan oylamada, Shafi'nin görevini sürdürmesine yönelik sonuç çıktı.

Bazı Cumhuriyetçi Parti üyelerinin, temmuz ayında Cumhuriyetçi Partinin Tarrant başkan yardımcılığı görevine getirilen Pakistan asıllı Shafi'nin Müslüman olması nedeniyle görevden alınmasına ilişkin talebi, parti üyelerinin 49'a karşı 139 oyuyla reddedildi.

Oylama sonrası bir konuşma yapan Shafi, "Bu muhteşem ülkenin bir göçmeni olarak, Cumhuriyetçi dostlarımın desteğini almak benim için bir gurur ve ayrıcalıktır. Ülkemizin kurucu bir ilkesi olan din özgürlüğü için savaşıyorduk ve bugün galip çıktık. Bugün, bir mesaj gönderdik: Tüm insanlar belirli vazgeçilmez haklara sahip şekilde eşit olarak yaratılmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Partinin Tarrant Başkanı Darl Easton da oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Bu oylama, Tarrant Bölgesi Cumhuriyetçilerinin çoğunluğunun temel değerlerimiz ve ahlaki pusulamıza bağlılığını bir kez daha teyit etmiştir. Bu oylama, dini ve ırkçı ayrımcılığın her şeklini sıkı bir şekilde yasaklayan ABD ve Teksas anayasaları ile Teksas Cumhuriyetçi Parti Platformuna sadakatimizi de göstermiştir." ifadelerine yer verdi.

- Müslüman kimliği nedeniyle hedef alındı

Travma Cerrahi ve Southlake kenti konsey üyesi olan Shafi, 1990 yılında Pakistan'dan ABD'ye göç etti. 2009'da ABD vatandaşı olan Shafi, temmuz ayında Cumhuriyetçi Partinin Tarrant başkan yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından Müslüman kimliği nedeniyle hedef alındı.

Shafi'nin görevden alınmasını isteyen Cumhuriyetçiler, Pakistan kökenli siyasetçinin dini nedeniyle tüm Tarrant Cumhuriyetçilerini temsil etmediğini bu nedenle de bu göreve layık olmadığını savunuyor.

Cumhuriyetçi Partinin Bölge Sorumlusu Dorrie O’Brien ve destekçileri, aralık ayında Shafi'nin, "İslam dini ve kurallarına bağlı olduğu ve İslami terör gruplarıyla bağlantılı olabileceği" iddiasıyla görevinden alınması istemişti.

Cumhuriyetçi Parti Bölge Başkanı Darl Easton ise talebin ardından yaptığı açıklamada, "(O'Brien'nın) Bana verdiği tek sebep onun (Shafi) Müslüman olmasıydı. Bana verdiği tek sebep buydu." ifadelerini kullanmıştı.

Teksas Valisi Greg Abbott da dün yaptığı açıklamada, eyalet anayasasının 1. madde 4. bölümünde belirtildiği üzere, herhangi bir görev ya da kamu güveni için din şartı olmadığını belirterek, "Dini özgürlük, millet ve devlet olarak bizim temelimizde var. Doktor Shafi'ye inancı nedeniyle yapılan saldırılar, bu yol gösterici ilkeyle çelişiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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