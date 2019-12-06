"Müslüman Ülkelerde ve Türkiye'de İslamofobi" paneli

İSTANBUL (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "İslam'ı zaten serbest bırakırsan yayılmamasına imkan yok. Sen iyi bir insan olursan, insanlar Müslüman olsun olmasın, senin ahlakından etkilenir. İslam kendi kendine kalırsa büyük uygarlık da kuruyor, güzel insan da yetiştiriyor, yayılıyor da. O yüzden bunun perdeye ihtiyacı var. Bu perde ne? Şu anda korku ve terör perdesi." dedi. Zengin, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) düzenlediği "Müslüman Ülkelerde ve Türkiye'de İslamofobi" panelinde konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'deki ifadelerini anımsatan Zengin, artık bir şeylerin değiştiğini düşünürken hayatın tekerrür ettiğini, 20 yıl evvelki olayın kelime kelime aynısının yaşandığını söyledi. O kelimeleri duyduğunda içinde bir basınç hissettiğini ve ayağa kalkıp tepki gösterdiğini anlatan Zengin, "Her şeye rağmen bu kadar zamandan sonra yeteri kadar anlaşılmadığımızı görüyorum. Artık kadın ve başörtüsü konuşmak istemiyorum ama başka çare yok. İmkansız denilen şeyler içerisinde yapabileceğimiz fevkalade işleri yapmışız ama ona rağmen 20 yıl evvelki meseleyi yaşıyoruz. Bu kadar zamandan sonra anlaşılamamış olmak çok travmatiktir. Bunu savunacak bir şey söylemeyin artık. Amasız, hiçbir şarta bağlı olmadan özür istiyoruz." diye konuştu.

Zengin, İslamofobi başlığını rahatsız edici bulduğunu, bir şeyi isimlendirmenin çok önemli olduğunu, bu sebeple bu isimlendirme meselesinin biraz düşünülmesi gerektiğini dile getirdi. - "Müslümanlığı korkuyla örtüştürüyorlar" İslamofobinin sadece bir iktidar mücadelesi olmadığını dile getiren Zengin, dinin, inanan ve inanmayanlar üzerinde, düşünülenin çok ötesinde bir derinliğe haiz ve insanlık üzerinde çok etkili olduğunu vurguladı. AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Yahudiliğin yayılmacı olmadığını kendini muhafaza ettiğini, Hristiyanlığın güçle, İslamiyet'in ise iknayla ve yaşanarak yayıldığını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İslam'ı zaten serbest bırakırsan yayılmamasına imkan yok. Sen iyi bir insan olursan, insanlar Müslüman olsun olmasın, senin ahlakından etkilenir. İslam kendi kendine kalırsa büyük uygarlık da kuruyor, güzel insan da yetiştiriyor, yayılıyor da. O yüzden bunun perdeye ihtiyacı var. Bu perde ne? Şu anda korku ve terör perdesi. Müslümanlığı korkuyla örtüştürüyorlar. Yeni modern dünyanın sömürü araçlarından biri, İslam üzerinden korku yaratmak. Pakistan, Afganistan, Hindistan tarumar edilirken önce terör yaratıldı ve bu teröre de onların anladığı manada İslami form giydirildi. Dehşet bir tanımlama ortaya koydular; 'İslami terörizm.' Buradaki mesele, İslam'ı normal dışı göstermek."

- "Hem tazminat hem ceza davası açacağım" Bir öğrencinin "Son dönemde başörtülülere yönelik saldırıda bir artış var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Zengin, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesinin ardından başörtülü kadınlara saldırıda artış olduğunu dile getirdi. Zengin, CHP'li Özkoç'a ilişkin, "Hem tazminat hem ceza davası açacağım ama benden öte CHP'nin bir şey yapması lazım. Eğer samimiyse bu şahsın grup başkanvekili olarak en azından devam etmemesi lazım. Yani milletvekilliği ayrı bir konu ama kendi grubunun ve genel başkanının fikirlerinin ne olduğunu bilmeyen o gün genel başkanıyla çelişen açıklama yapan bir grup başkanvekili, böyle temel, hayati bir konuda görevine devam etmemesi lazım." ifadelerini kullandı. - "İslamofobi bir korku aracı" SETA Araştırmacısı Zeliha Eliaçık, İslamofobinin problemli bir kavram olduğunu, "İslam ve Müslüman karşıtlığı" olarak tanımlandığını aktardı. İslamofobinin sadece Avrupa'da değil, Müslüman ülkelerde de olduğunu fakat İslamiyet'i yaşayan ülkelerde olmasının sorgulandığını belirten Eliaçık, Avrupa'daki İslamofobik saldırı ve söylemlerin seküler olduğunu belirtti.