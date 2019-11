Müslüman Uygur Türkü bir kadının hayatını anlatan manga internette fenomen oldu

Çin'de kendisine şiddet uygulandığını ve işkence gördüğünü söyleyen Uygur Türkü bir kadının hayatını anlatan çizgi roman (manga), internette viral oldu.

Çeşitli dillere çevrilen "Başıma Gelenler" adlı çizgi roman, son iki günde tam 2,5 milyon kişi tarafından izlendi.

Japon kadın manga çizeri Tomomi Shimizu'nun resmettiği çizgi roman, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman Uygurların gönüllü eğitim ve çalışma adı altında maruz kaldıkları muameleye karşı dünya kamuoyunda artan tepkinin son halkası oldu.

"Watashi no mi ni okita koto" adlı Japonca orijinalinden "What has happened to me" adıyla başta İngilizce, Çince ve Uygurca olmak üzere değişik dillere çevrilen çizgi roman, 29 yaşında genç bir anne olan Mihrigül Tursun'un, şartların Uygurlar için şimdikine kıyasla nispeten daha iyi olduğu 2017 yılında Çin'de yaşadığı akıl almaz ama gerçek olaylara dayanıyor.

Kendi anlatımına göre, Mısır'da evlenen ve bu evlilikten üçüz bebeği olan Tursun, bebekleri ailesine göstermek için 2015 yılında Sincan'a gidiyor.