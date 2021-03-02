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Müslüman ve Hristiyanlar uzak bir adaya defnedilecek!

02.03.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Müslüman ve Hristiyanlar uzak bir adaya defnedilecek!

Sri Lanka'da günlerdir süren kriz çözüldü. Kovid-19 salgınında ölen Müslüman ve Hristiyanlar uzak bir adaya defnedilecek.

Sri Lanka’da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden Müslüman ve Hristiyanların cesetlerinin uzak bir adaya gömülmesine karar verdi.

BBC’nin haberine göre, ülkede geçen hafta Kovid-19 salgınından ölenlerin cesetlerinin yakılması zorunluluğunun kaldırılmasından ardından Müslüman ve Hristiyanların cesetlerinin başkent Kolombo'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Iranathivu Adası'na defnedileceği açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Keheliya Rambukwella, adadaki bir bölgenin defin alanı olarak tahsis edildiğini duyurdu.

Ülkede Mart 2020’den bu yana salgın nedeniyle ölenlerin cenazeleri yakılıyordu. Bu durum, hem ülkedeki Müslüman ve Hristiyan grupların hem de Birleşmiş Milletlerin tepkisini çekiyordu.

Sri Lanka'da Mart 2020'de alınan kararın ardından bugüne kadar aralarında 20 günlük bir bebeğin de olduğu 100'den fazla Müslüman'ın cesedi ailelerine verilmeden yakılmıştı.

Uygulamaya tepki gösteren Müslümanların açtığı dava, Aralık 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, cesetlerden yer altı sularına virüs bulaşabileceğini iddia ederek uygulamayı savunmuş, Dünya Sağlık Örgütü böyle bir tehlike bulunmadığını açıklamıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Sri Lanka'ya iki günlük ziyaretinin ardından, 26 Şubat'ta salgından ölenlerin yakılması zorunluluğu kaldırılmıştı.

Halkın çoğunluğu Budist olan Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 9'unu Müslümanlar ve yaklaşık yüzde 7'sini Hristiyanlar oluşturuyor. Ülkede, şimdiye kadar 65 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi ve 283 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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