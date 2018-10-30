Müslümanlar o kiliseyi satın aldı! Cami yapılacak!

İtalya'da hükümet ortağı aşırı sağcı Lig partisi Lombardiya bölgesindeki eski bir kilisenin Müslümanlara satılması nedeniyle zor durumda. Bergamo kentinde devlete ait bir dizi emlak ile eski bir kilise açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırmayı binayı camiye dönüştürmeyi planlayan bölgedeki Müslüman cemaati kazandı.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori Facebook üzerinden Cuma yünü yayınladığı mesajında yaşanan olayı iktidardaki Lig'in "kendi kalesine attığı sağlam bir gol" şeklinde değerlendirdi.

La Repubblica gazetesinin internet sitesinde yayınlanan habere göre, yerel hükümette görevli olan Lig partili politikacı Pietro Foroni, satışın resmiyete dökülmemesini talep etti. Ancak söz konusu habere göre, Müslüman cemaatinin sonradan yapılacak bir değişikliğe hukuki itiraz hakkı bulunuyor.

Belediye Başkanı Gori tepkileri anladığını, ancak Suriye ve Irak'ta da camilerin kiliseye dönüştürüldüğünü söyledi. Gori "Hristiyanlığın düşmanının Müslümanlar değil, maneviyat için her tür duyusunu yitirmiş kişiler olduğunu vurguladı.