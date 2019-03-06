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"Müslümanlar ve Hristiyanlar İsrail'le normalleştirmeye karşı" buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 03:01 | Son Güncelleme

Lübnan ve Gazze'de eş zamanlı olarak "Müslümanlar ve Hristiyanlar İsrail'le normalleştirmeye karşı" başlıklı bir etkinlik yapıldı

BEYRUT (AA) - Lübnan ve Gazze'de eş zamanlı olarak "Müslümanlar ve Hristiyanlar İsrail'le normalleştirmeye karşı" başlıklı uluslararası bir buluşma gerçekleştirildi.

80'i aşkın ülkeden aktivist ve kurumları çatısı altında toplayan "Uluslararası Filistin'e Dönüş Kampanyası", Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Gazze Şeridi'nde eş zamanlı olarak "Müslümanlar ve Hristiyanlar İsrail'le normalleştirmeye karşı" adı altında bir etkinlik düzenledi.

Beyrut ve Gazze'de yapılan oturumların ardından yayımlanan bildiride, "Filistin meselesi, sadece Arapların, Müslümanların ve Hristiyanların meselesi değildir. Onu büyük küresel bir meseleye dönüştüren ahlaki ve ideolojik hususları vardır." ifadesi kullanıldı.

"Siyonist oluşumla sanat, siyaset, ekonomi, spor veya kültürel her türlü normalleştirme bir ihanettir." değerlendirmesi yapılan bildiride, Filistin halkının madden ve manen desteklenmesi ve mültecilerin 1948 yılından bu yana tehcir edildiği evlerine geri dönüşü için gayret gösterilmesi istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil Lübnan

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