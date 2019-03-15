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"Müslümanlara karşı müthiş ayrıştırıcı bir dil var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:59 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: - "Dünyada Müslümanlara karşı müthiş ayrıştırıcı bir dil var. Dünyanın her yerinde. Üstelik bunların çoğu demokrasi olarak bizden ileride olduğunu söyleyen ülkeler"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Dünyada Müslümanlara karşı müthiş ayrıştırıcı bir dil var. Dünyanın her yerinde. Üstelik bunların çoğu demokrasi olarak bizden ileride olduğunu söyleyen ülkeler." dedi.

Zengin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Meselelerine Kadın Gözüyle Bakış" konulu söyleyişe katıldı.

Özlem Zengin, burada yaptığı konuşmada, bugün Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenlendiğini ve namaz kılan Müslümanların şehit olduğunu anımsattı.

"Dünyada bugün insanlar sadece Müslüman oldukları için öldürülüyorlar." diyen Zengin, şöyle devam etti:

"Böyle bakıldığı zaman bu o kadar derin bir hüzün ki. 'Bunun tarifi yok' diye düşünüyorum. Hiç tanımadığı, hiç bilmediği, silahını doğrulturken kime zarar vereceğini bilmediği insanlara, tamamen masum insanlara böyle zarar verebilmeyi benim aklım hayalim hakikaten almıyor. Dünyada Müslümanlara karşı müthiş ayrıştırıcı bir dil var. Dünyanın her yerinde. Üstelik bunların çoğu demokrasi olarak bizden ileride olduğunu söyleyen ülkeler."

- "Dini siyasete alet ediyorsunuz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınadığını belirten Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyor ki 'Biz oradaki insanların yanındayız'. Bunları söylemek kolay. Siz bunları söylerken kendi ülkenizdeki Müslümanları her geçen gün ayrıştırıyorsunuz. Çok ayrıştırıcı bir dil kullanıyorsunuz. Bunun üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Tam da bal gibi dini siyasete alet ediyorsunuz. Avrupa da böyle. Geçtiğimiz yıl içerisinde çokça seçimler yapıldı. İngiltere, Almanya, Avusturya ve Fransa'da... Hepsinin temelinde de Müslüman karşıtlığı üzerinden bir siyaset yapma hali vardı."

Bir üniversite öğrencisinin "Münbiç'te harekat erteleniyor mu?" sorusuna Zengin, "Türkiye oyun oynayan ülke değil. Biz oyun oynamıyoruz. Bu işlerin blöfü olmuyor. Olamaz zaten. Böyle konularda blöf yapamazsınız. 'Girecekken girmeyeceğiz'. Böyle şeyler olmaz. Bu konu, Türkiye'nin çok hazırlıklı olduğu bir konu. Ama bu konu ile alakalı o bölgede Türkiye'nin tezlerine yaklaşan noktaya gelindi." yanıtını verdi.

Türkiye'nin terör koridorunun boşaltılıp Suriye'de bir arındırılmış bölge oluşturulmasını istediğini ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Ama buna Amerika itiraz ediyor. Neden? Çünkü Amerika artık PKK ile çok ciddi iş birliği içinde. Kedine onu partner edindi. Görünürde öyle değil. 'Bizi seviyorlar' falan. İşlere baktığınızda o PYD meselesi malumunuz. Şu anda geldiğimiz noktada onlar da artık bizim tezlerimize gelmiş durumdalar. En azından bunu artık daha farklı şekilde değerlendiriyorlar. Türkiye orayla ilgili hiç taviz vermeyecek. Her halükarda o bölge terörden temizlenecek. Bizim için beka meselesi diyorsak en temel beka meselesi bu. Erteleme falan söz konusu değil."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özlem Zengin Tokat

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