AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Dünyada Müslümanlara karşı müthiş ayrıştırıcı bir dil var. Dünyanın her yerinde. Üstelik bunların çoğu demokrasi olarak bizden ileride olduğunu söyleyen ülkeler." dedi.

Zengin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Meselelerine Kadın Gözüyle Bakış" konulu söyleyişe katıldı.

Özlem Zengin, burada yaptığı konuşmada, bugün Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenlendiğini ve namaz kılan Müslümanların şehit olduğunu anımsattı.

"Dünyada bugün insanlar sadece Müslüman oldukları için öldürülüyorlar." diyen Zengin, şöyle devam etti:

"Böyle bakıldığı zaman bu o kadar derin bir hüzün ki. 'Bunun tarifi yok' diye düşünüyorum. Hiç tanımadığı, hiç bilmediği, silahını doğrulturken kime zarar vereceğini bilmediği insanlara, tamamen masum insanlara böyle zarar verebilmeyi benim aklım hayalim hakikaten almıyor. Dünyada Müslümanlara karşı müthiş ayrıştırıcı bir dil var. Dünyanın her yerinde. Üstelik bunların çoğu demokrasi olarak bizden ileride olduğunu söyleyen ülkeler."