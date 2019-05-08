KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısır fatihi Hazreti Amr bin As’ın Şam’dan Mısır’a gelerek kuşattığı "Babil Kalesi"ni 7 ay sonra ele geçirmesi, Mısır’ın Müslümanlar tarafından fethi adına önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Şu anda eski Kahire denilen bölgede yer alan kalenin kuşatılması hicri 19’uncu yılda ramazan ayının ilk gününde başladı. 7 ay süren kuşatmanın ardından kalenin düşmesiyle birlikte Mısır’ın güney bölgeleri kısmen Müslümanların eline geçti. AA muhabirine konuşan Mısırlı tarihçi Muhammed Ebubekr, Babil Kalesi’nin Müslümanların eline geçmesiyle birlikte Mısır’ın güneyinin zamanın başkenti olan İskenderiye’den koptuğunu söyledi. Babil Kalesi’nin fethinin ardından Roma İmparatorluğu’nun Mısır’daki otoritesinin sarsılmaya başladığına dikkati çeken Ebubekr, sonraki süreçlerde Müslümanların Mısır’da kontrolü ele geçirdiğini ve Mısır halkının da zamanla Müslüman olarak Arapça konuşmaya başladığını kaydetti. - Babil Kalesi’nin düşüşü ve Mısır’ın fethi Mısır’ın fethedilmesi fikri Amr bin As tarafından Halife Ömer bin Hattab’a önerildi. Filistin ve Şam bölgelerini ele geçiren Müslümanların, devletin istikrarı ve ordunun güvenliği için Mısır’ın fethedilmesi gerektiğini düşünen Amr bin As, Hazreti Ömer’i ikna ederek Mısır seferine başladı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Otizmli gençlerden tematik akvaryuma ziyaret Uludağ’da mayıs ayında kar sürprizi

Ordusunun başında Şam’dan Mısır’a doğru sefere çıkan Bin As, Sina çölünü geçti ve Kahire’ye gelene kadar ciddi bir mukavemet ile karşılaşmadı. Babil Kalesi’ne yaklaştığında Roma askerleri ile çatışan Müslümanlar galip gelerek kaleyi kuşattı. Kuşatmadan bir ay sonra kale komutanı barış istedi. Ancak Roma imparatorunun reddetmesi üzerine iki taraf arasındaki görüşmeler kesildi ve Müslümanlar kuşatmayı devam ettirdi. 7 ay sonra Roma İmparatoru’nun öldüğü haberinin gelmesi üzerine tekbir ve salavat çekmeye başlayan Müslüman askerler, moral ve motivasyon üstünlüğünü tamamen ele geçirdi. Ardından 16 Nisan 641 (Hicri 18 Rabiul evvel 20) tarihinde Babil Kalesi Müslümanların eline tamamen geçti. Fetih esnasında hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan ordu komutanlarından Zubeyr bin el-Avvam’ın büyük kahramanlıklar gösterdiği bilinmektedir. Bundan sonraki süreçte Amr bin As Kahire’nin doğusuna Fustat kentini inşa ederek Müslümanların burada yaşamasını sağladı. Aynı bölgeye Afrika kıtasının ilk camisi olarak bilinen Amr bin As Camisi de inşa edildi. Halen dimdik ayakta olan Amr bin As Camisi Müslümanlara hizmet etmeye devam etmektedir.