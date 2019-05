Mısır’ın fethedilmesi fikri Amr bin As tarafından Halife Ömer bin Hattab’a önerildi. Filistin ve Şam bölgelerini ele geçiren Müslümanların, devletin istikrarı ve ordunun güvenliği için Mısır’ın fethedilmesi gerektiğini düşünen Amr bin As, Hazreti Ömer’i ikna ederek Mısır seferine başladı.

Ordusunun başında Şam’dan Mısır’a doğru sefere çıkan Bin As, Sina çölünü geçti ve Kahire’ye gelene kadar ciddi bir mukavemet ile karşılaşmadı. Babil Kalesi’ne yaklaştığında Roma askerleri ile çatışan Müslümanlar galip gelerek kaleyi kuşattı.

Kuşatmadan bir ay sonra kale komutanı barış istedi. Ancak Roma imparatorunun reddetmesi üzerine iki taraf arasındaki görüşmeler kesildi ve Müslümanlar kuşatmayı devam ettirdi.

7 ay sonra Roma İmparatoru’nun öldüğü haberinin gelmesi üzerine tekbir ve salavat çekmeye başlayan Müslüman askerler, moral ve motivasyon üstünlüğünü tamamen ele geçirdi.

Ardından 16 Nisan 641 (Hicri 18 Rabiul evvel 20) tarihinde Babil Kalesi Müslümanların eline tamamen geçti.

Fetih esnasında hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan ordu komutanlarından Zubeyr bin el-Avvam’ın büyük kahramanlıklar gösterdiği bilinmektedir.

Bundan sonraki süreçte Amr bin As Kahire’nin doğusuna Fustat kentini inşa ederek Müslümanların burada yaşamasını sağladı. Aynı bölgeye Afrika kıtasının ilk camisi olarak bilinen Amr bin As Camisi de inşa edildi. Halen dimdik ayakta olan Amr bin As Camisi Müslümanlara hizmet etmeye devam etmektedir.