Müslümanlara Saldırılar Nedeniyle Sri Lanka Sosyal Medyaya Erişimi Kapattı

Ülkede müslümanlara karşı saldırıların artması üzerine Sri Lanka, bazı sosyal medya sitelerine erişimi kısıtladı. Erişimi engellenen uygulamalar arasında Facebook ve mesaj uygulaması Whatsapp da bulunuyor. Ülkede islamcı militanlar tarafından oteller ve kiliselere düzenlenen saldırıların ardından bazı gruplar, müslümanları ve camiler hedef almaya başladı.

Pazar günü sosyal medya sitesi Facebook üzerinde başlayan bir tartışma neticesinde nüfusunun çoğunluğunu hristiyanların oluşturduğu Chilaw kasabasında bir grup, camileri ve müslümanlara ait dükkanları taşladı, bir kişi de yaralandı.

Yetkililer Facebook’ta tartışmayı başlatan 38 yaşındaki Abdül Hamid Muhammed Hasmar adlı kişiyi gözaltına aldı. Hasmar’ın “1 gün ağlayacaksınız” paylaşımı üzerine tartışma başladı.

Polis, Pazar gecesi geç saatlerde ve Pazartesi sabahı cami ve müslümanların işyerlerine saldırı düzenlediklerini düşündüğü bir grup kişiyi de gözaltına aldı.

Ordu Sözcüsü de bölgede olayların kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.