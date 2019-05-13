Müslümanlara Saldırılar Nedeniyle Sri Lanka Sosyal Medyaya Erişimi Kapattı

Ülkede müslümanlara karşı saldırıların artması üzerine Sri Lanka, bazı sosyal medya sitelerine erişimi kısıtladı. Erişimi engellenen uygulamalar arasında Facebook ve mesaj uygulaması Whatsapp da bulunuyor. Ülkede islamcı militanlar tarafından oteller ve kiliselere düzenlenen saldırıların ardından bazı gruplar, müslümanları ve camiler hedef almaya başladı.
Pazar günü sosyal medya sitesi Facebook üzerinde başlayan bir tartışma neticesinde nüfusunun çoğunluğunu hristiyanların oluşturduğu Chilaw kasabasında bir grup, camileri ve müslümanlara ait dükkanları taşladı, bir kişi de yaralandı.
Yetkililer Facebook’ta tartışmayı başlatan 38 yaşındaki Abdül Hamid Muhammed Hasmar adlı kişiyi gözaltına aldı. Hasmar’ın “1 gün ağlayacaksınız” paylaşımı üzerine tartışma başladı.
Polis, Pazar gecesi geç saatlerde ve Pazartesi sabahı cami ve müslümanların işyerlerine saldırı düzenlediklerini düşündüğü bir grup kişiyi de gözaltına aldı.
Ordu Sözcüsü de bölgede olayların kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Saldırılarda bazı camiler ve evler zarar gördü. Sri Lanka Müslüman Konseyi de müslümanları hedef alan saldırılarda ciddi bir artış olduğunu söylerken olaylarla ilgili kaç kişinin polis tarafından gözaltına alındığının bilinmediğini belirtti.
Üç hafta önce Sri Lanka’da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 250’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıları radikal islamcı intihar bombacıları gerçekleştirmişti.
O saldırılardan bu yana ülkede yaşayan müslümanlar çok sayıda tehditler aldıklarını ve tacizlere maruz kaldıklarını söylüyorlar.
Hükümet kanadından yapılan açıklamada, sosyal medya sitelerine yönelik erişim engelinin güvenlik amaçlı geçici bir uygulama olduğu, farklı yorumlanmaması gerektiği ifade edildi.
Ülkenin en büyük mobil iletişim şirketi Dialog da hükümet tarafından kendilerine Viper, IMO, Snapchat, Instagram ve Youtube’a erişimin engellenmesi yönünde talep iletildiğini duyurdu.
Negombo’da da trafikteki bir anlaşmazlık nedeniyle başlayan müslüman ve hristiyan gruplar arasında çıkan çatışmada bir hafta önce 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Bu olayın ardından da ülkede sosyal medya sitelerine erişim geçici olarak engellenmişti.
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