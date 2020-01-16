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  4. Müslümanlardan "güvenliğimizi sağlayın" çağrısı

Müslümanlardan "güvenliğimizi sağlayın" çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Teşilat Başkanı Ünlü, Müslümanları korumaya yönelik önlemlerin artırılmasını istedi.

Müslümanlardan "güvenliğimizi sağlayın" çağrısı

Ünlü, Müslümanları hedef alan şiddet eylemlerinin "sonunun gelmediğini" söyledi.Almanya'da Müslümanlara, camilere ve mezarlıklara yönelik saldırıların artması üzerine Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Teşkilat Başkanı Ali Ünlü, eyalette Müslümanların daha iyi korunmasını talep etti. Neue Osnabrücker Zeitung'a konuşan Ünlü, "Bu olayların sonu gelmiyor. Sözün yerine eylem geçiyor ve şiddete başvurma isteği artıyor" dedi. Ünlü, bunun kendisinde "korku" yarattığını da sözlerine ekledi.

Eyalet hükümetini işaret ederek "Şimdiye kadar hiçbir şey yapılmadı" diyen Ünlü, eyalet çapında Müslümanların güvenliğinin sağlanması için gereken konseptin eksik olduğunu söyledi. Ünlü, bu konuda Müslümanlar, İçişleri Bakanlığı ve iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı temsilcileri arasında düzenli olarak görüş alışverişi yapılmasını talep etti.

"Sorumluluğu biz üstlenemeyiz"

Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde geçen yıl Ekim ayında düzenlenen terör saldırısı sonrasında sinagoglardaki güvenlik önlemlerinin artırılmasının olumlu olduğunu söyleyen Ünlü, aynı tedbirlerin camiler için de alınması gerektiğini belirtti. Ünlü, "Edindiğim izlenime göre, Aşağı Saksonya'da yaşayan Müslümanların güvenliğinin sağlanmasının sorumluluğu bize ait. Ama biz sorumluluğu üstlenemeyiz. Biz güvenlik uzmanı değiliz" şeklinde konuştu. Ünlü, Halle'deki saldırının "yabancı düşmanlığı konusunda temel bir sorun olduğunu" gösterdiğinin altını çizdi.

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre 2018 yılında İslam düşmanlığı kaynaklı 910 suç eylemi kaydedildi. Bu sayı 2017'de bin 75 olarak belirlenmişti.

DW,epd/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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