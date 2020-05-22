"Müslümanları korumak toplumdaki tüm bireylerin görevi"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Ramazan bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, ülkede Müslümanlara yönelik artan şiddet ve taciz olaylarına dikkat çekerek Müslümanların korunması gerektiği uyarısında bulundu.

"Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine, camilere yönelik saldırılara, nefret ve dışlamaya tahammül gösteremeyiz, buna izin veremeyiz" diyen Steinmeier, Müslümanların ve camilerin güvenliğinin devletin olduğu kadar toplumdaki her bireyin de görevi olduğunu vurguladı.

Hanau kentinde şubat ayında göçmen kökenli dokuz kişinin öldürüldüğü saldırıya atıfta bulunan Steinmeier, bu yılki Ramazan'ın bu saldırının gölgesinde geçtiğini kaydetti. "Gözünü ırkçı nefret bürümüş failin kurbanları arasında çok sayıda Müslüman vardı. Bu olay beni son derece sarstı. Bu, bizim barışçı birlikte yaşamımıza ve insan onuruna saygı, hoşgörü ve çeşitlilik, inanç özgürlüğü gibi bu ülkede paylaştığımız bütün değerlere yönelik bir saldırıdır" diye konuştu.

Steinmeier, "Cumhurbaşkanı olarak sizlere toplum olarak ırkçı nefretin her şekline kararlı bir şekilde karşı duracağımıza dair güvence veriyorum" dedi.