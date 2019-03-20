HABER

"Müslümanların adının karıştığı terör saldırıları medyada daha fazla yer buluyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 01:35 | Son Güncelleme

ABD'de Georgia State ve Alabama üniversiteleri tarafından yapılan ve Justice Quarterly dergisinde yayımlanan bir araştırma, "faillerinin Müslüman olduğu belirtilen" terör saldırılarının medyada diğer din ya da gruplara mensup kişilerce düzenlenen saldırılardan yüzde 357 daha fazla yer aldığını ortaya koydu

Müslümanların adının karıştığı terör saldırılarının medyada diğer din ya da gruplara mensup kişilerce düzenlenen saldırılardan daha fazla yer aldığı bildirildi.

ABD'de Georgia State ve Alama üniversiteleri tarafından yapılan ve Justice Quarterly dergisinde yayımlanan bir araştırma, ''faillerinin Müslüman olduğu belirtilen'' terör saldırılarının medyada diğer din ya da gruplara mensup kişilerce düzenlenen saldırılardan yüzde 357 daha fazla yer aldığını ortaya koydu.

Terör saldırılarınının medyada geniş yer bulmasının bir çok nedeni olduğu, ancak saldırganın dininin en önemli faktörlerden biri olabileceğine dikkatin çekildiği araştırmada, ABD'de 2006-2015 yıllarında meydana gelen 136 terör saldırısının medyada nasıl yer bulduğu analiz edildiğinde, bu saldırıların ortalama yüzde 12,5'ine ''Müslümanların adının karıştığı'', ancak ''faillerinin Müslüman olduğu belirtilen'' terör saldırılarının tüm haberlerin yarısını oluşturduğu belirtildi.

Medyada haberlerin orantısız bir şekilde yer almasının, halkın Müslümanların adının karıştığı terör saldırılarından daha fazla korkmasına ve diğer tehditleri görmezden gelmesine neden olduğuna işaret edilen araştırmada, medyada bilinçli ya da bilinçsizce Müslümanlara atfedilen terör saldırılarına daha fazla yer verilmesinin, toplumda neden ve kimden korkulması gerektiğine dair bir söylemi güçlendirerek, bu tür saldırıların daha yaygın olduğu çerçevesi çizdiği ifade edildi.

Araştırmada ayrıca, hükümete yönelik saldırıların, saldırganın yakalanmasının ya da ölü sayısı gibi faktörlerin, terör saldırılarının medyada geniş yer bulmasında etkili olduğu da kaydedildi.

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı! 'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"
Şişli'de hurda deposu alev alev yanıyor (1)Şişli'de hurda deposu alev alev yanıyor (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD araştırma din terör saldırıları

En Çok Okunan Haberler

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırşehir'de otomobille tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Birden fazla ölü ve yaralı var

Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem!

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.