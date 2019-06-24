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'Müslümanların Atlantis'i İspanya'da mı?

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

Arkeologlar, İspanya’da Vizigot Krallığı’na ait bir antik kentte, daha önce keşfedilmemiş bir sarayın bazı bölümlerinin yanı sıra Avrupa’nın en eski camilerinden biri olduğu düşünülen kalıntılar tespit etti.

'Müslümanların Atlantis'i İspanya'da mı?

Madrid dışındaki kırsal bir bölgede yer alan 1400 yıllık Reccopolis antik kentinde yapılan çalışmalarda arkeologlar jeomanyetik aygıtları kullanarak hâlâ toprak altında bulunan yapıların ve duvarların haritasını çıkardı.

Çalışmalar sonucunda, Reccopolis’in bugüne kadar gün ışığına çıkarılan kalıntılardan çok daha fazlasına sahip olduğu tespit edildi. Kentin henüz keşfedilmemiş yapıları arasında bir saray ve Avrupa’daki en eski camilerden biri olabilecek bir binanın yer aldığı belirtildi.

Harvard Üniversitesi ortaçağ tarihçisi ve arkeolog Michael McCormick, “Araştırabildiğimiz her alanda binalar, sokaklar ve geçitler bulduk” dedi.

Toprak altındaki yapılardan olan büyük bir binanın, Ortadoğu’ya özgü cami planlarına benzediği belirtildi. Ancak yapılacak kazının bu fikri kanıtlayabileceğini söyleyen McCormick, doğrulanması halinde bunun günümüze ulaşabilen Avrupa’daki en eski cami olabileceğini vurguladı.

KENTİN SADECE YÜZDE 8’İ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILABİLDİ

Reccopolis’teki kazılar onlarca yıldır devam ediyor ancak şu ana kadar antik kentin sadece yüzde 8’lik bir bölümünün keşfedildiği tahmin ediliyor.

Cermen kabilesi Gotların iki büyük kolundan biri olan Vizigotlar, geç antik çağda Fransa ve İber Yarımadası'nda hüküm sürdü. Vizigotlar, daha çok 410 yılında Roma’yı ele geçiren kavim olarak biliniyor. Toledo’yu başkent seçen Vizigotların Reccopolis’i 578 yılında inşa ettiği belirtiliyor.

Bölgedeki Vizigot hâkimiyeti, 711’de İslam yayılmacılığıyla bitme noktasına geldi. Yeni keşfedilen jeofiziksel kanıtlar, şehrin tamamen terk edildiği 800 yılı öncesinde İslam varlığına dair izler olduğunu ortaya koyuyor.

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Atlantis cami İspanya Avrupa Müslüman

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