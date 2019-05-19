"Müslümanların evrensel bir planı olmalıdır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail karşısında İslam dünyasın zor durumda olmasının iki temel sebebi olduğuna dikkati çekerek, "Bir, İsrail'in sahip olduğu imkanlar. İkincisi, Müslüman dünyasının içinde bulunduğu durum. İsrail, Kudüs'ü Müslümansızlaştırp Büyük İsrail'i kurmakla ilgili evrensel bir plana sahip ve bu plana yürütmek için bir adanmışlık içindedir. Müslümanların da bu konuda evrensel bir planı ve çalışması olmalıdır." dedi.
Kurtulmuş, Kudüs ve Tarihimiz Derneğinin Eyüp Sultan Kültür Merkezindeki iftarında yaptığı konuşmada, her yıl ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da İsrail'in Gazze'yi bombaladığını hatırlatarak, çok sayıda insanın şehit olduğunu ve onlara rahmet dilediğini söyledi.
Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Bu saldırılarla birlikte hepimizin yakinen takip ettiği gibi, şimdilik birtakım medya kuruluşları üzerinden basına sızdırılan haberlerle Filistin'le ilgili yeni bir evreye geçtiğimiz anlaşılıyor. Her ne kadar ABD, "Yüzyılın planı" dediği planı her ne kadar resmen açıklamasa da sızan haberlerden çıkan bilgiler, hiçbir şekilde kabul edilebilecek boyutlarda değildir. Öyle anlaşılıyor ki İslam dünyasını bu kadar çok parçalanmış, bu kadar çok kendi içindeki sorunlarla boğuşan, işgaller, iç savaşlarla bulmuşken ABD ve Siyonist rejim son adımını atarak Filistin davasını bitirmek için elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Şunu ifade etmek isterim, Filistin halkı, Filistin davasını asla bırakmayacaktır. Batılıların zaten Filistin'le ilgili hep soru işaretleri vardır. Filistin; Batılılar için 1923 ile 1948 arasında bir şekilde himaye edilerek kurulmuş olan bir sömürge devletinden ibarettir. Hayır, Filistin orası değildir. Filistin, kuzeyinde Anadolu'nun, doğusunda Mezopotamya'nın, güneyinde Arabistan çöllerinin ve Sina yarım adasının, batısında ise Akdeniz'in yer almış olduğu 'Bereketli Hilal'in altın tacıdır. Bereketli Hilal, tarih boyunca bütün büyük medeniyetlerin gözünü diktiği coğrafyadır. Bu coğrafyanın tacı ise Filistin'dir."
Filistin ve Gazze'nin Ulu'l azm peygamberlerin olduğu yer olduğunu ve her taşına İslam medeniyetinin sindiğini ve her yerinde Selahaddin Eyyubi'nin ayak izlerinin bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ama bu sofrada Filistin neresidir diye sorarsanız, Filistin benliğimizdir, şahsiyetimizdir." dedi.
Filistin meselesinin Batı için bir şark meselesi olduğunu, Sultan Abdülhamid'in Filistin topraklarının Müslümansızlaştırılması projesine karşı çıktığını hatırlatan Kurtulmuş, "Basel Kongresi (I. Siyonist Kongre) ile başlayan süreçte önce Osmanlı Devleti'ni yıkmak, ondan sonra Filistin'in müslümansızlaştırılması projesini uygulamaya koymak istediler. Bugün geldikleri nokta burasıdır. Biz de diyoruz ki, Osmanlı ve Selçuklu'nun torunları olarak Filistin davasına sahip çıkarak, gücümüzü tamir ediyor, yeniden yüceliyoruz. Yeniden Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail karşısında İslam dünyasın zor durumda olmasının iki temel sebebi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Bir, İsrail'in sahip olduğu imkanlar. İkincisi, Müslüman dünyasının içinde bulunduğu durum. İsrail, Kudüs'ü Müslümansızlaştırıp Büyük İsrail'i kurmakla ilgili evrensel bir plana sahip ve bu plana yürütmek için bir adanmışlık içindedir. Müslümanların da bu konuda evrensel bir planı ve çalışması olmalıdır.
Burada iftiharla şunun altını çizmek isterim, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı döneminde, önce Siyonistler tarafından Kudüs'ün başkent ilan edilmesine karşı ortak bir eylem ortaya koydu. İkincisi olarak Gazze şeridinde gerçekleşen katliama karşı ortak bir proje ortaya konuldu. Bu İİT adımı ile BM'yle beraber Kudüs planı çöktü. Demek ki ortak hareket edilebilirse sonuç alabilme ihtimalimiz vardır." diye konuştu.
- "Türkiye hep Filistin'in yanında yer almıştır"
Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal ise iftar programını düzenleyenlere teşekkür ederek, Türkiye toplumuyla bir olduklarını ve bu birliktelikle Filistin'i kurtaracaklarını söyledi.
Filistin'de binlece ailenin buruk bir şekilde ramazanı geçirdiğini ifade Meşal, "Düşman bize diz çöktüreceğini sanıyor ama biz de bunu asla yapamayacağını gösteriyoruz. Gazze bu halinde bile düşmana diz çöktürebildi. Bütün Filistin ülkesi için savaşmaya hazır bir durumda artık. Bütün Filistin işgale karşı ve yerleşim yerlerine karşı dik durabilmekte." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ramazan sonunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" konusuna da değinen Meşal, şöyle konuştu:
"Trump, Netanyahu ile birlikte 'Yüzyılın Anlaşması'nı yapabileceğini sanıyorlar. İki yıl boyunca bunu yapmaya çalıştılar. Nabız ölçtüler, bunun için bir sürü para döktüler. Ne yaptılarsa karşılarında o kadar sert bir duvar ördüler ki Filistinli hiçbir taraf toprağından vazgeçmeyi kabul etmedi. Filistinli hiçbir taraf vatan konusunda taviz vermedi ve bu anlaşmayı kabul etmedi. Siyonist rejime rağmen kendi hakkımızı almayı başaracağız. Türkiye hep Filistin'in yanında yer almıştır. Ama Filistin'in yanında yer aldığını iddia eden kimi ülkeler ise aslında devamlı düşmanın yanında saf tutmuşlardır. Türkiye ve liderliğine çok teşekkür ederim. Gerçekten elinizden gelen her şeyi yaptınız Filistin için. Türkiye uluslararası her toplantıda bizim davamızı dile getirdi."
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