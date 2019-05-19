"Müslümanların evrensel bir planı olmalıdır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail karşısında İslam dünyasın zor durumda olmasının iki temel sebebi olduğuna dikkati çekerek, "Bir, İsrail'in sahip olduğu imkanlar. İkincisi, Müslüman dünyasının içinde bulunduğu durum. İsrail, Kudüs'ü Müslümansızlaştırp Büyük İsrail'i kurmakla ilgili evrensel bir plana sahip ve bu plana yürütmek için bir adanmışlık içindedir. Müslümanların da bu konuda evrensel bir planı ve çalışması olmalıdır." dedi.

Kurtulmuş, Kudüs ve Tarihimiz Derneğinin Eyüp Sultan Kültür Merkezindeki iftarında yaptığı konuşmada, her yıl ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da İsrail'in Gazze'yi bombaladığını hatırlatarak, çok sayıda insanın şehit olduğunu ve onlara rahmet dilediğini söyledi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu saldırılarla birlikte hepimizin yakinen takip ettiği gibi, şimdilik birtakım medya kuruluşları üzerinden basına sızdırılan haberlerle Filistin'le ilgili yeni bir evreye geçtiğimiz anlaşılıyor. Her ne kadar ABD, "Yüzyılın planı" dediği planı her ne kadar resmen açıklamasa da sızan haberlerden çıkan bilgiler, hiçbir şekilde kabul edilebilecek boyutlarda değildir. Öyle anlaşılıyor ki İslam dünyasını bu kadar çok parçalanmış, bu kadar çok kendi içindeki sorunlarla boğuşan, işgaller, iç savaşlarla bulmuşken ABD ve Siyonist rejim son adımını atarak Filistin davasını bitirmek için elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Şunu ifade etmek isterim, Filistin halkı, Filistin davasını asla bırakmayacaktır. Batılıların zaten Filistin'le ilgili hep soru işaretleri vardır. Filistin; Batılılar için 1923 ile 1948 arasında bir şekilde himaye edilerek kurulmuş olan bir sömürge devletinden ibarettir. Hayır, Filistin orası değildir. Filistin, kuzeyinde Anadolu'nun, doğusunda Mezopotamya'nın, güneyinde Arabistan çöllerinin ve Sina yarım adasının, batısında ise Akdeniz'in yer almış olduğu 'Bereketli Hilal'in altın tacıdır. Bereketli Hilal, tarih boyunca bütün büyük medeniyetlerin gözünü diktiği coğrafyadır. Bu coğrafyanın tacı ise Filistin'dir."