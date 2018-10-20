HABER

"Müslümanların nefretle karşılaştığı gerçeğini gözardı edemeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 01:43 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: - "Müslümanların birçok yerde ön yargılarla hatta reddedilme ve açık nefretle karşılaştıkları gerçeğine gözlerimizi kapatamayız" - "Birlikte yaşama konusunda kurallar tanımlamalıyız. Gerektiğinde de sınırları net koymalıyız"

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya'da Müslümanların birçok yerde ön yargılarla ve nefretle karşılaştıkları gerçeğinin gözardı edilemeyeceğini söyledi.

Steinmeier, Almanya Piskoposluk Konferansına bağlı Hristiyan-Müslüman Görüşme ve Dokümantasyon Merkezinin (CIBEDO) kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, Almanya'daki Hristiyanlar ve Müslümanların birlikte yaşamasına dair ortak kurallar bulunması çağrısı yaptı.

Farklı köken ve dinden olan insanların birlikte yaşamlarının sorunsuz olmadığını ve herkes tarafından da bir zenginlik olarak görülmediğini belirten Steinmeier, "Müslümanların birçok yerde ön yargılarla hatta reddedilme ve nefretle karşılaştıkları gerçeğine gözlerimizi kapatamayız." ifadesini kullandı.

Sorunların masaya yatırılması ve birlikte çözüm aranması gerektiğini ifade eden Steinmeier, "Birlikte yaşama konusunda kurallar tanımlamalıyız. Gerektiğinde de sınırları net koymalıyız." diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "din adına anayasayı ve hukuk devletini sorgulayanlara" ve "insanları dini inançlarından dolayı dışlayan ve ayrımcılık yapan herkese" karşı bu sınırların konulması gerektiğini belirterek, herkesin dinini anayasal düzen çerçevesinde yaşayabileceğini kaydetti.

Hristiyanların ve Müslümanların birbirleriyle konuşmalarını isteyen Steinmeier, "İslam'ın Almanya'ya ait olup olmadığını sürekli tartışmak yerine, biz Hristiyanlar kendi aramızda ve Müslüman komşularımızla birlikte, Hristiyanlığın ve İslamiyet'in gençlerin sorularına tatmin edici cevaplar vermeyi nasıl başarılabileceğini konuşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'da bazı üniversitelerde İslam teolojisi merkezlerinin bulunmasından memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Etkinliğe, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Almanya İslam Konseyi (IR) gibi Müslüman derneklerinin yanı sıra diğer dinlerden temsilciler katıldı.

PARTNERTepeye merdiven dayadı! Fenomen isim yok artık dedirttiTepeye merdiven dayadı! Fenomen isim yok artık dedirtti
Suudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldüSuudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier CIBEDO hristiyanlar müslümanlar

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

ABD ile Rusya arasında yeni kriz kapıda!

ABD ile Rusya arasında yeni kriz kapıda!

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

İlginizi Çekebilir

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldü

Suudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman ile görüştü

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce bir televizyondaki son konuşması ortaya çıktı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce bir televizyondaki son konuşması ortaya çıktı!

Arkadaşı tarafından kazayla vurulan şehidin acı haberi ailesine ulaştı!

Arkadaşı tarafından kazayla vurulan şehidin acı haberi ailesine ulaştı!

'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.