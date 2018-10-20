"Müslümanların nefretle karşılaştığı gerçeğini gözardı edemeyiz"

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya'da Müslümanların birçok yerde ön yargılarla ve nefretle karşılaştıkları gerçeğinin gözardı edilemeyeceğini söyledi.

Steinmeier, Almanya Piskoposluk Konferansına bağlı Hristiyan-Müslüman Görüşme ve Dokümantasyon Merkezinin (CIBEDO) kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, Almanya'daki Hristiyanlar ve Müslümanların birlikte yaşamasına dair ortak kurallar bulunması çağrısı yaptı.

Farklı köken ve dinden olan insanların birlikte yaşamlarının sorunsuz olmadığını ve herkes tarafından da bir zenginlik olarak görülmediğini belirten Steinmeier, "Müslümanların birçok yerde ön yargılarla hatta reddedilme ve nefretle karşılaştıkları gerçeğine gözlerimizi kapatamayız." ifadesini kullandı.

Sorunların masaya yatırılması ve birlikte çözüm aranması gerektiğini ifade eden Steinmeier, "Birlikte yaşama konusunda kurallar tanımlamalıyız. Gerektiğinde de sınırları net koymalıyız." diye konuştu.