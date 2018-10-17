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Müslümanların zorla tutulduğu kampa ilişkin hükümetten açıklama: Hayatlarına renk katıyoruz

17.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

Çin'de Şincan özerk Uygur bölgesinin valisi Şohrat Zakir, gözetim kamplarında tutulan bir milyondan fazla Uygur Türküne eğitim vererek "hayatlarına renk kattıklarını" söyledi.

Müslümanların zorla tutulduğu kampa ilişkin hükümetten açıklama: Hayatlarına renk katıyoruz

Çin yönetimi özerk Uygur bölgesinde 'radikal İslam'la mücadele etmek ve Uygur Türkleri'ne Komünist Parti'ye sadakat aşılamak' için kurulduğu belirtilen kampların varlığını reddediyordu.

Ancak geçen hafta, "radikal ideolojilerle" mücadele kapsamında "mesleki yeterlilik eğitim merkezleri" oluşturulması için yasalarda değişikliğe gidilerek bu kamplara yasal statü verildi.

Daha önce bu kamplarda kalan bazı Müslümanlar, siyasi propaganda ve işkenceye maruz kaldıklarını söylemişlerdi.

'KAMPLAR YATILI OKUL GİBİ'

Şohrat Zakir, devlet haber ajansı Şinhua'ya mülakatında kampları Müslümanların "meslek, hukuk ve dil eğitimi aldığı bir tür yatılı okul" olarak tanımladı.

"Şincan, burada yasalar uyarınca ücretsiz eğitim veriyor. Amaç dini aşırılık ve terörizmi besleyen çevreyi ve toprakları temizlemek, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesini önlemek" diyen Zakir şunları söyledi:

"Kamplardakiler, modern bilimi kabul etmek, Çin tarihini ve kültürünü anlayabilmek için Mandarin Çincesi dersleri alıyor. Öğrenciler mesleki eğitim kurslarında, konfeksiyon, ayakkabıcılık, elektronik, berberlik ve e-ticaretin yanı sıra Çin anayasasını, yasaları, yerel mevzuatı öğreniyorlar."

Şinjan Valisi ayrıca "burada kalanların ruhsal sağlıklarına büyük önem verdiklerini, yemekhanelerde besin değeri yüksek yemekler hazırlandığını", tüm koğuşlarda radyo, televizyon ve klima olduğunu, öğrencilerin farklı sporlar yapabildiklerini, müzik, spor ve edebiyat etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Zakir, "Birçok kursiyer daha önce radikal düşüncelerden etkilendiğini ve daha önce hiç sanat ve kültür etkinliklerine katılmadığını söylüyor. Oysa şimdi hayatın ne kadar renkli olabileceğini görüyorlar" dedi.


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