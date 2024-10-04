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  4. Müslüme Yağal'ın mezarını görenler inanamadı! Türkiye günlerce onu konuşmuştu... Bunu yapan insan olamaz: Parçalamışlar!

Müslüme Yağal'ın mezarını görenler inanamadı! Türkiye günlerce onu konuşmuştu... Bunu yapan insan olamaz: Parçalamışlar!

04.10.2024 12:24
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.10.2024 12:24
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Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'la ilgili ortaya çıkan yeni gelişme şaşkına çevirdi. Büyükbabasının 45 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke ederken; küçük Yağal'ın mezarı yıllar sonra kimliği belirsiz şahıslarca parçalandı.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu küçük Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili açılan davada büyükbaba H. Yağal H. Yağal'ın Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmedilmiş; sonrasında da H. Yağal'a toplam hapis cezası 45 yıl 12 ay hapis cezası verilmişti.

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Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın ise beraatine karar vermişti.

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KÜÇÜK MÜSLÜME'NİN MEZARI PARÇALANMIŞ

Küçük Müslüme Yağal, yıllar sonra bu kez mezarındaki görüntüyle gündem oldu.

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3 yaşında öldürülen Yağal’ın mezarı, kimliği belirsiz şahıslarca parçalandı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar
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Müslüme Yağal
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