Müslüme Yağal'ın mezarını görenler inanamadı! Türkiye günlerce onu konuşmuştu... Bunu yapan insan olamaz: Parçalamışlar!

Türkiye'nin günlerce konuştuğu küçük Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili açılan davada büyükbaba H. Yağal H. Yağal'ın Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmedilmiş; sonrasında da H. Yağal'a toplam hapis cezası 45 yıl 12 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın ise beraatine karar vermişti.

KÜÇÜK MÜSLÜME'NİN MEZARI PARÇALANMIŞ

Küçük Müslüme Yağal, yıllar sonra bu kez mezarındaki görüntüyle gündem oldu.

3 yaşında öldürülen Yağal’ın mezarı, kimliği belirsiz şahıslarca parçalandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.