Muson Asya'nın güneyinde can aldı

Binlerce kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.Muson yağmurlarından en çok etkilenen ülkelerin başında Nepal, Hindistan ve Bangladeş geliyor. Nepal'de 65 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken Hindistan'ın yedi eyaletinde geçen Çarşamba gününden bu yana etkili olan muson yağmurları 51 kişinin canına mal oldu.

Toprak kaymaları ve sele yol açan şiddetli yağmurun özellikle Hindistan'ın kuzeyi ile doğudaki Uttar Pradeş, Bilhar ve Assam eyaletlerinde etkisini gösterdiği belirtildi. Hint yetkililer, bölgede sel ve toprak kaymalarından yaklaşık 4,5 milyon kişinin etkilendiğini ve sadece Assam eyaletinde 17 kişinin evini terk etmek zorunda olduğunu duyurdu. Tahliye edilen kişilerin de devlete ait barınaklara yerleştirildiği aktarıldı.

Nepal ve Bangladeş'teki durum

Hindistan'ın kuzeyindeki komşusu Nepal'de de aralarında Katmandu'nun da bulunduğu 77 bölgeden 30'unun muson yağmurlarından etkilendiği açıklandı. Nepal polisinden yapılan açıklamada 30 kişinin halen kayıp olduğuna, 38 kişinin de yaralandığına dikkat çekildi. Toprak kaymasının yaşandığı Dolpa bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.