HABER

Muş'ta 11 milyon yıllık fosiller bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Muş'un Varto ilçesinde yapılan arazi araştırması sırasında Orta Miyosen Dönemi'ne ait 11 milyon yıllık midye kabuğu ve salyangoz fosilleri tespit edildi - MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Jeomorfolog İskender Dölek: - "Karların erimesiyle ortaya çıkan deniz canlılarına ait fosiller bulduk. Yaptığımız karbon testleri ve paleontolojik yaş tayin metodlarıyla fosillerin yaklaşık 11 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirledik"

Muş'ta yapılan arazi araştırmaları sırasında yaklaşık 11 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu.

Muş'un Varto ilçesine 10 kilometre mesafedeki Yedikavak bölgesinde karların erimesiyle ortaya çıkan fosilleri gören vatandaşlar, durumu Muş Alparslan Üniversitesi'ne (MŞÜ) bildirdi.

Bunun üzerine MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ertan Öncel ile araştırma ekibi bölgede inceleme yaptı.

Araştırma sonucunda bölgede bulunan fosillerin şimdiki Muş Ovası ile Van'a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acısu Gölü'ne ait olduğunu tespit eden araştırma ekibi, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu fosillerin yaklaşık 11 milyon yıllık olduğunu belirledi.

- "Anadolu'nun jeolojik tarihi bakımından önemli"

Dölek, yaptığı açıklamada, alanın turizm açısından da önemli olduğunu belirterek, fosillerin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yürüttükleri tabiat varlıklarının envanter çalışmaları kapsamında bölgeyi incelediklerini anlatan Dölek, şu bilgileri verdi:

"Varto ilçesine yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafede, karların erimesiyle ortaya çıkan deniz canlılarına ait fosiller bulduk. Yaptığımız karbon testleri ve paleontolojik yaş tayin metotlarıyla fosillerin yaklaşık 11 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirledik. Orta Miyosen olarak ifade edeceğimiz jeolojik dönem içerisinde oluşmuş veya bugünkü Muş Ovası ile Van'a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acısu Gölü'ne ait ekolojik şartlarda var olmuş canlı topluluklarına ait fosiller. Deniz mesafesinden yaklaşık bin 650 metre yüksekteyiz. Anadolu'nun jeolojik tarihi için önemli olduğunu düşünüyoruz."

İskender Dölek, midye kabukları ve salyangoz olarak ifade edilecek fosil grupları dışında mikro fosillerin de bölgede bulunduğunu kaydederek, fosillerin paleojeolojik ve paleojeomorfolojik koşulları ifade etmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bu tür yerlerin kayıt altına alınması gerektiğini dile getiren Dölek, "Sadece yer bilimleri açısından değil ilin turizm potansiyeli açısından da önemli varlıklardır. Dünyada değişen turizm anlayışı ile insanlar deniz ortamından kaçıp daha doğal ortamları tercih ediyor. Bu bakımdan, macerayı seven, keşif yapmak isteyen ve doğayı seven insanların gelip buraları görmelerini bekliyoruz." dedi.

- "Buranın korunması için çalışmalarımızı yapacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Öncel de fosillerin kayıt altına alınması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Muş sınırları içerisinde pek çok jeosit alan ve fosiller bulunmaktadır. Burasının kesin korunacak alan olarak ilan edilmesi için gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne bilimsel araştırma raporu sunacağız. Ön incelemelerin ardından buranın korunacak alan ilan edilmesini planlıyoruz."

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Çocuklar gibi eğlendilerÇocuklar gibi eğlendiler
Fındıklı Yaşam Evi Maltepe'de açıldıFındıklı Yaşam Evi Maltepe'de açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz canlıları fosil İskender Dölek Jeoloji muş

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'na İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

Bu kez kediler podyumda!

Bu kez onlar podyumda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.