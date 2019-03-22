Muş'ta 11 milyon yıllık fosiller bulundu

Muş'ta yapılan arazi araştırmaları sırasında yaklaşık 11 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu.

Muş'un Varto ilçesine 10 kilometre mesafedeki Yedikavak bölgesinde karların erimesiyle ortaya çıkan fosilleri gören vatandaşlar, durumu Muş Alparslan Üniversitesi'ne (MŞÜ) bildirdi.

Bunun üzerine MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ertan Öncel ile araştırma ekibi bölgede inceleme yaptı.

Araştırma sonucunda bölgede bulunan fosillerin şimdiki Muş Ovası ile Van'a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acısu Gölü'ne ait olduğunu tespit eden araştırma ekibi, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu fosillerin yaklaşık 11 milyon yıllık olduğunu belirledi.

- "Anadolu'nun jeolojik tarihi bakımından önemli"

Dölek, yaptığı açıklamada, alanın turizm açısından da önemli olduğunu belirterek, fosillerin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yürüttükleri tabiat varlıklarının envanter çalışmaları kapsamında bölgeyi incelediklerini anlatan Dölek, şu bilgileri verdi: