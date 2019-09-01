HABER

Muş'ta 120 bin kovanda bal sağımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

ZENGİN florasıyla arıcıların akınına uğrayan Muş'ta, hasat dönemine girildi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - ZENGİN florasıyla arıcıların akınına uğrayan Muş'ta, hasat dönemine girildi. 70 bini gezgin ve 50 bini yerli olmak üzere 120 bin arılı kovanın bulunduğu Muş'ta arıcılar, üretilen balların sağımını yapıyor. Zengin bitki örtüsüne sahip kent ile bölgesinde sağlanan huzur ortamıyla yayla ve dağlık alanları güvenle kullanan arıcılar, 700 bin ton bal bekliyor.

Merkeze bağlı Karlıdere köyünde yaz boyunca arıcılık yapan üreticiler, bal sağımına başladı. Arazide tek tek açılan kovanlardan çıkarılan petekler, bal sağımı için hazır hale getirildi. Temizlenen petekler, makinelere yerleştirilerek, bal sağımı gerçekleştirildi. Peteklerden süzülen ballar, daha sonra kavanozlara dolduruldu. Köydeki bal sağımına katılan Muş Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Pekbay; 70 bin gezgin, 50 bin de yerli olmak üzere 120 kovanda bal üretimi yapıldığını söyledi. Bu yıl 700 ton bal rekoltesi beklendiğini belirten Pekbay, 10 milyon liralık gelir hedeflediklerini kaydetti. Yaylalarda güvenliğin sağlanmasıyla arıcılıkta önemli gelişmeler olduğunu belirten Pekbay, "Bölgenin huzura kavuşmasıyla beraber mevcut işletmelerimiz rakımı yüksek olan yaylalarımızda üretimlerini yaptı. Şimdi de bal hasadını gerçekleştiriyorlar" dedi.

Bu yıl 200 arılı kovan ile üretim yaptığını belirten Ekrem Demir ise çok kaliteli bal elde ettiklerini dile getirdi. Demir, "Muş bölgesindeki balları diğer ballardan ayıran en büyük özelliği, geven ve kekik balı olmasıdır. Bu da bir sürü hastalığa şifadır. İnşallah müşterilerimiz de bundan faydalanacaktır. Bu yıl elde edilen verim oldukça kalitelidir" diye konuştu.

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
Sağlıklı Hayat Merkezi, yaşam için umut oluyorSağlıklı Hayat Merkezi, yaşam için umut oluyor
Yemeğin salçasını erkekler yapıyorYemeğin salçasını erkekler yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Gümüşhane’de hayvan üreticilerine dolandırıcı şoku! Sırra kadem bastı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem bastı

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da dehşet! Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Marmara Denizi’nde balıkçılar umduğunu bulamadı

Marmara'da balıkçılar umduğunu bulamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.