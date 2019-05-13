Muş'ta 15 bin dekar alana şeker pancarı ekildi

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Müdür Yardımcısı Ayhan Kangal, kentte şu ana kadar yaklaşık 15 bin dekar alanda şeker pancarı ekimi yapıldığını söyledi.

Merkeze bağlı Tabanlı köyünde şeker pancarı ekimi yapılan tarlalarda incelemelerde bulunan Kangal, çiftçilerle görüştü.

Kangal, burada yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yağışlı hava nedeniyle pancar ekiminde gecikmelerin yaşandığını anlattı.

Fabrikanın her yıl ortalama kent ekonomisine 250 milyon lira katkı ve 300 bin kişiye de fayda sağladığını vurgulayan Kangal, bu yıl eriyen kar ve yağmur nedeniyle bazı tarlaların sular altında kaldığını söyledi.

Bulanık bölgesinde su baskınlarının yaşandığını anımsatan Kangal, şöyle dedi:

"Pancar ekmek için çiftçilerimizde büyük bir istek, heves var. Fabrikayı ayakta tutmak, işlemesini sağlamak, fabrikanın bir parçası olmak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Süreci çiftçilerle beraber yöneteceğiz. Bu yıl 55 bin dekar alanda pancar ekimi planlandı. Geçen yıl son zamanların en iyi pancar alımını gerçekleştirdik."

Çiftçi Yaşar Tan da su baskınlarından dolayı ekim işleminin geçen yıla göre daha geç yapıldığını kaydetti.

