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Muş'ta 18 yıllık husumet barışla sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

MUŞ'ta iki ailenin fertleri arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgadan sonra başlayan husumet, 18 yıl sonra barışla sonuçlandı.

Muş'ta 18 yıllık husumet barışla sonuçlandı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta iki ailenin fertleri arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgadan sonra başlayan husumet, 18 yıl sonra barışla sonuçlandı.
Merkeze bağlı Alagün köyünde yaşayan Güler ve Yalçın ailelerinin fertleri arasında 2000 yılında çıkan kavgada Emin Yalçın hayatını kaybetti. Aynı köyde yaşayan ailelerin fertleri arasındaki husumetin sona ermesi için kanaat önderlerinin devreye girdi. Yaklaşık 600 kişinin bir araya geldiği barış yemeğinde bayram havası yaşandı. İki aileye mensup akrabalar birbirleriyle öpüşerek barışı ilan etti.
Alagün Muhtarı Efendi Ertürk, Güler ve Yalçın aileleri arasında 18 yıldan süren anlaşmazlığın sona erdiğini, barış yemeği ile köylerindeki huzursuzluğun ortadan kalktığını bildirdi.
Barış törenini düzenleyenlere teşekkür eden Saadettin Güler, "Muhtarımıza, heyetine teşekkür ediyorum. İnsanlar arasında barış, sevgi olsun. Bu kararımız bugüne kadar küs olan, birbirlerine düşman olanlara örnek olsun" dedi.

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Muş'ta 18 yıllık husumet barışla sonuçlandıMuş'ta 18 yıllık husumet barışla sonuçlandıMuş'ta 18 yıllık husumet barışla sonuçlandıMuş'ta 18 yıllık husumet barışla sonuçlandı

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