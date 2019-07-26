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Muş'ta 198 güvenlik korucusu yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

Muş Valisi İlker Gündüzöz: - "Terörizme kapılan, bu memlekete hainlik planları yapanlara sesleniyorum, şu anda dağlarda 600 civarında terörist kaldı. Bu, terör örgütünün tarihindeki en az rakam. Bitene kadar da bu mücadele devam edecek"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Terörizme kapılan, bu memlekete hainlik planları yapanlara sesleniyorum. Şu anda dağlarda 600 civarında terörist kaldı. Bu, terör örgütünün tarihindeki en az rakam. Bitene kadar da bu mücadele devam edecek." dedi.

Muş'ta göreve başlayan 198 güvenlik korucusu için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, güvenlik korucuları silah başında yemin etti.

Gündüzöz, törende yaptığı konuşmada, güvenlik korucularının canları pahasına ülkenin güvenliğini sağlayacağını söyledi.

- "Terörle mücadele devam edecek"

Güvenlik korucularının ettikleri yeminle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer hizmetkarı olduğunu belirten Gündüzöz, bu kutsal görevle koruculara diğer kamu görevlilerinden fazla sorumluluk yüklendiğini aktardı.

Bin yıldır her zaman milletin bu topraklar üzerinde var olduğunu anlatan Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Allah hepinizi korusun ayağınıza taş değdirmesin ama bu işin sonunda şehit, gazi olmak var. Onun için bu kutsal mesleğe adım attığınızı unutmayın. Terörizme kapılan, bu memlekete hainlik planları yapanlara sesleniyorum. Şu anda dağlarda 600 civarında terörist kaldı. Bu, terör örgütünün tarihindeki en az rakam. Bitene kadar da bu mücadele devam edecek. Teröristlerin tepelerinde İHA'larla, SİHA'larla dolaşırken titrediklerini, sıçanlar gibi kuytu köşelerde kaçtığını biliyoruz. Pişman olup devletimizin merhametli ellerine teslim olurlarsa biz affediciyiz. Ama teslim olmazlarsa tepelerine ineceğiz."

- "Türkiye Cumhuriyeti sizlerin omuzlarında yükselecek"

İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal da eğitimleri başarıyla tamamlayan güvenlik korucularının yemin törenini gururla izlediklerini söyledi.

Görkemli tabloyu oluşturtarak dosta güven, düşmana korku veren güvenlik korucularının bu milletin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Baykal, şunları kaydetti:

"Ettiğiniz yemini bir an için unutmayınız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar dalgalanacaktır."

Törene, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Muş Alparslan Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Cevat Selam, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri ve aileler katıldı.

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güvenlik korucusu İlker Gündüzöz muş yemin töreni

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