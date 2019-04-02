Muş'ta 2 köy muhtarı kura sonucu belirlendi

Muş'ta 2 köyde adayların oyları eşit çıkınca kura çekimi ile muhtar belirlendi.

Muş merkeze bağlı Alançi ve Korkut ilçesinin Mollababa köyünde, adayların eşit oy alması sonucu, Muş İl Seçim Kurulu'nda kura çekildi.

Kura çekiminin ardından Mollababa köyünün muhtarı Sami Akdaş ve Alaniçi köyünün muhtarı ise Erhan Özdemir oldu.

Mollababa köyünde beşinci kez kazanan 9 çocuk babası Sami Akdaş, yaptığı açıklamada, rakibi olan amcasının oğlu Haşim Akdaş ile eşit oy aldıklarını söyledi.

Köyde 110 seçmenin oy kullandığını ifade eden Akdaş, şöyle konuştu:

"Rakibimle 55 şer oy aldık. Sandıktan oyların eşit çıkması sonucu merkez seçim kuruluna başvurduk. Kura sonucu beşinci kez köyüme hizmet yapmak için muhtarlık görevimi yeniden aldım. Köy halkının gösterdiği duyarlılıktan dolay teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen herkese eşit şekilde hizmet yapacağım. Rakibim zaten yabancı değildi. Kura sonucu birbirimize sarıldık beni tebrik etti. Burada kaybeden kimse yok ikimiz de kazandık."

Alaniçi köyü Muhtarı Erhan Özdemir ise köyde 183 seçmenin oy kullandığı, 3 oyun geçersiz sayıldığını, 90 oyu kendisinin 90 oyu ise rakibi Necat Yıldız'ın aldığını ifade etti.

Seçim kurulunun aldığı kararla oluşturulan heyetin denetiminde kura çekimi yapıldığını hatırlatan Özdemir, "Kurada adım çıktı. Bu seçimde kısmet ben oldum. Allah utandırmasın. Halkımıza güzel hizmetler yapacağız. Halkımızın tercihine saygı gösteriyoruz. Köylümüzün bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

