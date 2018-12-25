HABER

Muş'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:53 | Son Güncelleme

Muş'ta terör örgütü mensubu 2 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu

Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmalarında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun örgütten firar ederek, güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teslim olan bölücü terör örgütü mensuplarıyla yapılan mülakatlar ve alınan ifadelerinde, örgüt içerisinde kadınlara yönelik cinsel istismarın yoğun olarak devam ettiği, son zamanlarda yapılan operasyonel faaliyetlerin etkin ve verimli olması nedeniyle huzursuzluk ortamının oluştuğu ve buna bağlı olarak birçok teröristin örgütten kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti
Yurtta kışYurtta kış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Güçleri muş terörist teslim

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kar geçit vermiyor! Araçlar yolda kaldı

Son dakika! Sivas Valisi Twitter hesabından duyurdu: Okullara 1 gün kar tatili

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.