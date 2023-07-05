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Muş'ta 20 milyon yıllık deniz canlıları fosili bulundu

Mynet Haber

Mynet Haber

25 dakika önce

Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu’nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.

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