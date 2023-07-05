Muş'ta 20 milyon yıllık deniz canlıları fosili bulundu
Mynet Haber
25 dakika önce
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Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu’nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği belirtildi.
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