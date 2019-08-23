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Muş'ta 250 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 23:13 | Son Güncelleme

Muş'ta 250 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Muş Belediyesince "2'nci Geleneksel Sünnet Şöleni" kapsamında 250 çocuk sünnet ettirildi.

Lale Vadisi Parkı'nda düzenlenen şölene katılan Vali İlker Gündüzöz, erkek çocukların sünnet merasiminin Hazreti Peygamber'in sünneti olduğunu söyledi.

Sünnetin Müslümanlar için son derece önemli olduğunu ifade eden Gündüzöz, çocukların mutluluğunun ileride evlilik şölenleriyle devam etmesi dileğinde bulunarak, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya teşekkür etti.

Belediye Başkanı Asya ise anne ve babaların çocuğunun hayatında görerek mutlu olduğu bazı evrelerin olduğunu belirterek, "İlk evresi çocuğunun sünnet olmasının mutluluğunu yaşamaktır. Sizlerin mutluluğuna ortak olmak üzere bir araya geldik. Bu yıl 250 çocuğumuzu sünnet ettirdik." dedi.

Sünnet şölenine, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve çok sayıda davetli katıldı.

Sünnet şöleni kapsamında çocuklar, aileleriyle birlikte nostajik trenle şehri de gezdi.

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