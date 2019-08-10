Muş'ta, 4 arkadaşı nehirde boğulan Boran da kurtarılamadı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Malazgirt ilçesinde Murat Nehri'ne giren 4 çocuğun yaşamını yitirdiği olayda, hastanede kalbi çalıştırılan Boran Yıldırım da 6 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

​Malazgirt ilçesi Beşçatak köyünde 3 Ağustos günü, Kuran kursunda eğitim gören 41 çocuk, köy imamı F.Ö. eşliğinde Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Piknik sırasında çocuklardan bazıları, serinlemek için nehre girdi. Bu sırada 5 çocuk, akıntıya kapıldı. Çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip, çocuklardan Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12), İlhami Demirbilek (12) ve Boran Yıldırım'ı (12) bularak nehirden çıkardı. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Boran Yıldırım'ın kalbi yeniden çalıştırıldı, diğer 3 çocuk ise kurtarılamadı.

Nehirde kaybolan Taner Güven'in (10) de aynı gün saat 20.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsi sonrası 4 çocuğun cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

YAŞAM SAVAŞI 6 GÜN SÜRDÜ

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Boran Yıldırım da 6 gün sonra, dün yaşamını yitirdi. Boran Yıldırım, Beşçatak köyünde kılınan cenaze namazının ardından geçen hafta yan yana toprağa verilen 4 arkadaşından biraz uzakta kazılan mezara defnedildi.

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