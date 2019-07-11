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Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

İki aile arasında mera yüzünden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülmesine devam edildi

KAYSERİ (AA) - Muş'ta iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın duruşması Kayseri'de görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye alınan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Tahir Ağkan ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar Osman, Erdal, Abdulhalık, Şükrü, Kutbettin ve Sinan Ağkan, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar Servet, Yüksel ve Halit Gün ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, olaya ilişkin hazırlanan raporu okuyarak dava dosyasına ekledi.

Savcı, suçun vasfı ve mahiyeti nedeniyle sanıkların tutukluluğunun devamını istedi.

Sanıklardan Osman Ağkan, olay günü tarlada olduğunu, olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunduğunu söyledi.

Daha sonra olay yerine giderek ağır yaralı olan Sadık Ağkan'ı hastaneye götürdüğünü belirten Osman Ağkan, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesi ve beraatini istedi.

Sinan Ağkan, hakkındaki suçlamayı reddederek amcasını öldüren kişinin sanık Yüksel Gün olduğunu iddia etti.

Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını, silahlı kavgayı haber alınca bölgeye gittiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

- Olay

Muş merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde 3 Temmuz 2017’de iki aile arasında mera yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, aynı aileden Yücel, Fevzi ve Nevzat Gün ile Sadık Ağkan hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı.

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