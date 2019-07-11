Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgasına ilişkin dava

KAYSERİ (AA) - Muş'ta iki aile arasında mera yüzünden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın duruşması Kayseri'de görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye alınan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Tahir Ağkan ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar Osman, Erdal, Abdulhalık, Şükrü, Kutbettin ve Sinan Ağkan, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar Servet, Yüksel ve Halit Gün ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, olaya ilişkin hazırlanan raporu okuyarak dava dosyasına ekledi.

Savcı, suçun vasfı ve mahiyeti nedeniyle sanıkların tutukluluğunun devamını istedi.

Sanıklardan Osman Ağkan, olay günü tarlada olduğunu, olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunduğunu söyledi.

Daha sonra olay yerine giderek ağır yaralı olan Sadık Ağkan'ı hastaneye götürdüğünü belirten Osman Ağkan, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesi ve beraatini istedi.

Sinan Ağkan, hakkındaki suçlamayı reddederek amcasını öldüren kişinin sanık Yüksel Gün olduğunu iddia etti.