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Muş'ta 4 terör örgütü üyesi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

Muş'ta 4 terör örgütü üyesi tutuklandı

Muş'ta "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin yapılan adli işlemlerin ardından tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, kentte halkın huzuru ve devletin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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muş Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak terör örgütü PKK/KCK tutuklama

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