Muş'ta 45 bin dönüm alanda pancar ekimi yapıldı

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Müdürü Hakim Gündoğdu, "Bugüne kadar 45 bin dönüm alanda pancar ekimi gerçekleştirdik. Hedefimiz 55 bin dönüm alanda ekmekti. Ancak hava koşulları nedeniyle ekimler gecikti. Su altında kalan tarlalarımız var. Çiftçilerimiz bu konuda bize güvensin. Derdimiz çiftçimize destek olmaktır." dedi.

Pancar tarlalarında incelemede bulunan Gündoğdu, AA muhabirine, havaların yağışlı geçmesi nedeniyle pancar ekiminde 35 günlük gecikme yaşandığını dile getirdi.

Tarlaların su altında kalması nedeniyle zamanında ekim yapılamadığını anlatan Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Pancar yeşermek üzere iken yağışlar tekrar başladı. Bu seferde ekinler su altında kaldı. Bu kez yeşermeye başlayan pancarlar havalar aniden ısınınca doğrudan güneş ışığına maruz kaldı. Bir kısım pancarlarımız kurudu. Tarlalar büyük ölçüde tahrip oldu. Bunu telefi etmek için çiftçilerimiz birçok kez tekrar ekim yapmak zorunda kaldı. Burada amaç çiftçinin mağduriyetini gidermektir. Bunda büyük ölçüde başarılı olduk. Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da mevsimden kaynaklanan bir gecikme meydana geldi ve pancarlar yaz ortasında yeşermeye başladı. Yaz boyunca gelişme süresi 120 gün olan pancarın güneşlenme süresi azaltmış oluyor. Bu nedenle verim düşüklüğüne sebep oluyor."