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Muş'ta 5 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 00:42 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden açılan ateş sonucu çatışma çıktı.

Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden açılan ateş sonucu çatışma çıktı. Çatışma sonucu 2'si kadın 5 terörist öldürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yapılan yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Varto ilçesi Yılanlı köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yol kontrolu sırasında şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobildekiler ateş açarak kaçmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin de ateş açmasıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmanın ardından 2'si kadın 5 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Muş Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yılanlı Köyü yolu üzerinde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan güvenlik güçlerimize aracın içinden uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. Aracı durdurarak çatışmaya devam eden 2’si kadın 3’ü erkek, 5 örgüt mensubunun tamamı ölü olarak ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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