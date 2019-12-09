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Muş'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:19 | Son Güncelleme

Operasyonda tespit edilen 7 odalı sığınakta, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 24 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 4'lü pil bloku, 633 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği bulundu

Muş'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

Muş'un Şenyayla bölgesinde biri gri listede aranan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda tespit edilen 7 odalı sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgüt PKK/KCK'nın kış üslenme alanlarının tespitine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bir grup bölücü terör örgütü PKK mensubunun Şenyayla bölgesinde kış üslenmesine gittiğine dair bilgiler üzerine "Kıran-5" kapsamında "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-482" operasyonu gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 7 odalı sığınak tespit edilerek, sığınakta bulunan teröristler ile birliklerimiz inisiyatifinde kısa süreli temas sağlanmış, yeni nesil termobarik roketatar mühimmatları ve el bombaları ile sığınak ateş altına alınmış, hedefe yönelik yakın hava desteği icra edilmiştir.
Etkisiz hale getirildiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının tespiti amacıyla icra edilen temas aramasında sığınak içerisinde 5 terörist (4 erkek, 1 kadın) ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 5 kalaşnikof piyade tüfeği,
24 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,
4 el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 4'lü pil bloku,
633 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, gece görüş dürbünü,
2 el telsizi, araç telsizi, akü, güneş paneli,
3 radyo,
5 sırt çantası, muhtelif doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, her türlü şartlarda terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
muş mühimmat sığınak silah terörist

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