HABER

Muş'ta 5 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

MUŞ'un Varto ilçesinde, güvenlik güçlerinin ihtarına uymayarak otomobille kaçan 2'si kadın 5 PKK'lı terörist çıkan çatışmada öldürüldü.

Muş'ta 5 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde, güvenlik güçlerinin ihtarına uymayarak otomobille kaçan 2'si kadın 5 PKK'lı terörist çıkan çatışmada öldürüldü. Kovalamaca ve çatışma anı zırhlı aracın kamerasına yansıdı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yapılan istihbarat çalışmaları sonucu dün, Varto ilçesi Yılanlı köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye, Varto İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yılanlı köyü yolu üzerinde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Jandarma ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2'si kadın 5 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Şüpheli araç kovalamacası ve çıkan çatışma, zırhlı araç içerisindeki kamera tarafından görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Muş'ta 5 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kameradaMuş'ta 5 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada

PARTNERWhatsApp kullanıcıları tehlikede!WhatsApp kullanıcıları tehlikede!
Antalya'da akılalmaz olay: Sahte avukat kimliği ile dolandırıcılık yapmış!Antalya'da akılalmaz olay: Sahte avukat kimliği ile dolandırıcılık yapmış!
FETÖ'nün 'ev ablası', tüp bebek merkezinde yakalandıFETÖ'nün 'ev ablası', tüp bebek merkezinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çürümeye terk edilmişti! Son halini gören şaştı kaldı

Çürümeye terk edilmişti! Son halini gören şaştı kaldı

Burnundan çıkan şey şoke etti

Burnundan çıkan şey şoke etti

E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç

E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç

Erzurum'da çocuğa cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti!

Erzurum'da çocuğa cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti!

Antalya'da akılalmaz olay: Sahte avukat kimliği ile dolandırıcılık yapmış!

Antalya'da akılalmaz olay: Sahte avukat kimliği ile dolandırıcılık yapmış!

Boeing 747 kokpitinden eşsiz görüntüler

Boeing 747 kokpitinden eşsiz görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.