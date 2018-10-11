Muş'ta 5 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde, güvenlik güçlerinin ihtarına uymayarak otomobille kaçan 2'si kadın 5 PKK'lı terörist çıkan çatışmada öldürüldü. Kovalamaca ve çatışma anı zırhlı aracın kamerasına yansıdı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yapılan istihbarat çalışmaları sonucu dün, Varto ilçesi Yılanlı köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye, Varto İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yılanlı köyü yolu üzerinde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Jandarma ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2'si kadın 5 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Şüpheli araç kovalamacası ve çıkan çatışma, zırhlı araç içerisindeki kamera tarafından görüntülendi.

