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Muş'ta AFAD'ın deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Vali İlker Gündüzöz: - "Bir deprem fay hattının üzerindeyiz. Şehirlerimizi deprem afeti üzerine karşı dizayn etmek zorundayız. Bu konuda tedbirli olmak zorundayız"

Muş'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince deprem tatbikatı yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Zafer Mahallesi'nde bulunan atıl binada yapılan tatbikatta, bazı vatandaşlar senaryo gereği deprem enkazı altında mahsur kaldı.

AFAD ve UMKE ekipleri, hızla bölgeye intikal ederken, Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Enkazın altında kalan yaralıların güvenli şekilde tahliyelerini sağlayan ekipler, bu kişilere ilk müdahaleyi yaptı.

Tatbikatın ikinci aşamasında ise aynı mahallede kullanılmayan bir iş yerinde senaryo gereği yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yangından etkilenen 2 kişiye müdahale etti.

Vali İlker Gündüzöz, yaptığı açıklamada deprem saha tatbikatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekiplerin yapmak istediklerini iyi şekilde yansıttıklarını aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Depreme açık bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu, ülkemiz açısından böyle olduğu gibi ilimizde de böyle. Bir deprem fay hattının üzerindeyiz. Şehirlerimizi deprem afeti üzerine karşı dizayn etmek zorundayız. Bu konuda tedbirli olmak zorundayız. Afetleri sadece depremler üzerinden yorumlamamak lazım. Sel, heyelan gibi çeşitli doğal kaynaklı tehditlerle karşı karşıyayız. Bu yüzden her türlü tedbiri almalıyız. Binalarımızı sağlam yaparsak depremden korunuruz. Afetlere hazırlıklı olmalıyız. Afet yönetimini en iyi şekilde yürütmek zorundayız."

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi As da afetlere karşı her an hazırlıklı olmak gerektiğini belirterek, ülkenin doğal afetlere karşı her geçen gün personel, araç, gereç ve teknoloji anlamında geliştiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD muş tatbikat

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