Muş'ta 'aile boyu' ramazan pideleri

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta ramazanla birlikte fırıncılar talep üzerine 2 kilo 700 gram hamurdan 10 kişilik pide yapmaya başladı. Kalabalık ailelerin ilgi gösterdiği pideler 10 liradan satılıyor.

Zafer Mahallesi'ndeki bir fırında sipariş üzerine 2,4 ve 8'li pidelerin yanında 10'lu pideler de yapılıyor. 'Aile boyu' pide olarak nitelendirilen 10'lu pide ekmek 10 liradan satılıyor. Pideleri taş fırınlarda 20 dakikada pişirdiklerini söyleyen fırıncı Sabri Kızılsoy, "Bu devası ekmekleri sipariş üzerine yapıyoruz. Bölgemizde kalabalık aile ve davetler çok olduğu için 10'lu ekmeklere ilgi fazla. Ekmeğin tanesini 1 liradan sattığımız için bu 10'lu ekmekten de 10 lira alıyoruz. Bu ekmekler öğlenden sonra çıkarıyoruz. Ekmeklerin tadı da güzel oluyor" diye konuştu.

Ramazan ayında 20 ekmek aldığını söyleyen Sabahattin Evren ise "11 nüfusuz. Her gün 20 ekmek alıyordum. Bunları taşımak da zor oluyordu. 10'lu ekmekleri görünce her akşam iki tane alıp eve gidiyorum" dedi.Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta ramazanla birlikte fırıncılar talep üzerine 2 kilo 700 gram hamurdan 10 kişilik pide yapmaya başladı. Kalabalık ailelerin ilgi gösterdiği pideler 10 liradan satılıyor.