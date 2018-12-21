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Muş'ta aranan 6 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 20:07 | Son Güncelleme

Muş'ta aranan 6 kişi tutuklandı

Muş'ta farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 8 yıl 4 ay, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 2 yıl 6 ay, "alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında iken araç kullanmak" suçundan 1 yıl ve "basit yaralama ve hakaret" suçlarından 5 ay, 20 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişinin yakalandığı ve adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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muş tutuklama

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