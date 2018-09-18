Muş'ta aranan 8 kişi tutuklandı

Muş'ta farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar sonucu haklarında 'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 1 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi, 'bıçak ve diğer aletleri izinsiz taşıma ve bulundurma' suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, 'elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık' suçlarından 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, 'basit yaralama' suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi olmak üzere 8 kişi tutuklanmıştır."

