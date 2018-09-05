Muş'ta aspir hasadı başladı

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- TÜRKİYE'de yağ bitkisi aspirin geniş ekim alanı bulunan Muş Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde hasat başladı.

Kuraklığa çok dayanıklı bitki olan aspir hasadına 10 biçerdöverle sabahın erken saatinde başlandığını belirten Yıldız Alparslan Tarım İşletme Müdürü Nufil Yeşilyurt, 33 binn dekar alana ekim yapıldığını söyledi. Aspirin ülkenin önemli yağ bitkisi olarak katkı sağladığını ifade eden Yeşilyurt, "Aspir ekimi kuru alanlarda yapılmaktadır. Kuru alanlar için önemli bir alternatiftir. Bitki ve yağ oranı yüze 40 civarındadır. Bölgemizde işletme olarak 2011 yılından beri aspir ekiyoruz. 3 bin dekardan başladık, bu yıl 33 bin dekar alanda aspir ekimi gerçekleştirdik. Bu çok önemli ve geniş bir alan. Haziran ayı ortalarında yağışların kesilmesi ile sıcaklıkların çok yüksek olması verimi geçen yıla göre biraz etkiledi. Buna rağmen dönüm başı 80 ila 140 kilo arasında verim aldık. Ürünün bir kısmını tohumluk olarak hazırlayıp İç Anadolu bölgesine gönderilecek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



