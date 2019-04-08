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Muş'ta besicilerin "mera hasreti" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Kış mevsimin sert geçtiği Muş'ta besiciler, koyun ve kuzularını yeşeren meralara çıkarmaya başladı

Muş'ta besiciler, hayvanlarını ilkbaharla yeşeren meralara salmaya başladı.

Kışın sert geçtiği kentte, havaların ısınmasıyla meralar da yeşeriyor. Besiciler, kış boyunca büyük emekle ahırlarda besledikleri hayvanlarını, daha iyi beslenmeleri için meralara çıkarıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, yaklaşık 306 bin büyükbaş ve 1 milyon 50 bin küçükbaş hayvan bulunan Muş'un hayvancılıkta önemli bir yeri olduğunu aktardı.

Kentin tarımsal ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Aydın, bu konuda üreticilere önemli desteklerin verildiğini aktardı.

Merkeze bağlı Aşağı Yongalı köyünde besicilik yapan Memduh Demir de ekim ayından bu yana hayvanları ahırlarda beslediklerini söyledi.

Karların erimesi ve havaların ısınmasıyla hayvanları meralara çıkarmaya başladıklarını belirten Demir, "Mera hasretimiz sona erdi. Yaklaşık 5 aydır hayvanlara ahırlarda ot ve saman verdik. Karların erimesiyle hayvanları meraya saldık." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hayvancılık İlkbahar mera muş

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