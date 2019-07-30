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Muş'ta brusella korkusu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

MUŞ'a bağlı Kırköy'de 15 kişinin tedavi gördüğü ve hayvanlardan insanlara geçen brusella hastalığı, vatandaşları korkuttu.

Muş'ta brusella korkusu

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'a bağlı Kırköy'de 15 kişinin tedavi gördüğü ve hayvanlardan insanlara geçen brusella hastalığı, vatandaşları korkuttu. İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türküğlu 2019 yılı içerisinde il genelinde 119 brusella vakasının hastanede tedavi edildiğini açıkladı.
3 ay önce halsizlik, baş ve boyun ağrısı yaşayan ve bölgede yaşayan Sakine Öner kendisine brusella teşhisi konulduğunu belirtirken, antibiyotik tedavisi uygulandığını söyledi. Öner, kış aylarında hayvanlarında hastalık olduğunu da bildirdi. Hayvanlarının doğumlarını kendisinin yaptırdığını ve buradan mikrop kapmış olabileceğini belirten Öner, 25 günden beri tedavi gördüğünü vurguladı. Brusella hastalığı teşhisi konulduktan sonra ilaç almaya başladığını söyleyen Sabri Kaplan ise sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti. 3 çocuğunun da brusella hastası olduğunu söyleyen baba Hüseyin Dinçer, doktorların hastalığın peynirden bulaştığını söylediklerini belirtti. Kırköy Beldesi'nde 15 hastanın bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Nahit Dizman, belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
2019'DA 119 VAKAYA RASTLANDI
Kırköy Beldesi'nde yaşanan brucelle vakaları sonrası Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, 2019'da görülen 119 vakanın hastanelerde tedavi edildiğini söyledi. Hayvansal ürünlerle bulaşan hastalıkla ilgili halkı bilgilendirdiklerini ifade eden Türkoğlu, yazılı açıklamada şunları bildirdi: "Bruselloz; sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardan ve ürünlerinden (süt, peynir vb.) insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Halk arasında mal hastalığı, koyun hastalığı, peynir hastalığı gibi isimlerle de bilinmektedir. Tedavide uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektirebilir. Kombine antibiyotik tedavileri önerilebilir."

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Muş'ta brusella korkusuMuş'ta brusella korkusuMuş'ta brusella korkusuMuş'ta brusella korkusu

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