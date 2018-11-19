HABER

Muş'ta çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 13:42 | Son Güncelleme

Muş'ta çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

Muş'ta, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-15 Kasım tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "Tehdit ve hakaret", "Yaralama", "4733 sayılı Kanun'a muhalefet", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Mala zarar verme", "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından haklarında 3 ay ile 14 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Kadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battıKadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battı
Kadıköy'de 'beton" tuzağı: 2 kadın betona battı (1)Kadıköy'de 'beton" tuzağı: 2 kadın betona battı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş operasyon

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Bedelli askerlik celp dönemleri ve yerleri açıklandı (e-devlet Bedelli askerlik celp yeri sorgulama)

Bedelli askerlik celp dönemleri ve yerleri açıklandı (e-devlet Bedelli askerlik celp yeri sorgulama)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Kadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battı

Kadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battı

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Denizli'de eğitim uçağı düştü!

Denizli'de eğitim uçağı düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.