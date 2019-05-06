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Muş'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığınca verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Karaca, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Murat Yılmaz ve Suriye sınırında şehit olan Saddam Kalındodak'ın Muş'taki ailelerine takdim edildi - Muş Valisi İlker Gündüzöz: - "Terörle, teröristle mücadele harekatı son derece başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Ülke topraklarında çok az terörist unsuru kaldı. Bu yaz döneminde inşallah kalanlar da temizlenecek"

Cumhurbaşkanlığınca, Muş'taki 3 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.

Valilik önünde düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, vatanları için canlarını feda eden şehitlere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildiğini söyledi.

Ülkenin bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri her zaman kalplerinde yaşattıklarını belirten Gündüzöz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman şehitlerin kendilerine emaneti olan ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.

Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Devletimiz hainlerin başını ezmeye devam edecektir. Terörle, teröristle mücadele harekatı son derece başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Ülke topraklarında çok az terörist unsuru kaldı. Bu yaz döneminde inşallah kalanlar da temizlenecek. Terör örgütünün siyasi uzantılarının son çırpınışıdır. Bu millet, bu devlet, bu teröristleri, terör belasını ülkeden def edecektir."

Vali Gündüzöz, konuşmasının ardından Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Karaca, 2016'da İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Murat Yılmaz ve 2013'te Suriye sınırında şehit olan er Saddam Kalındodak'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Şehit Fırat Karaca'nın babası Alican Karaca, her zaman devletin yanında yer aldıklarını belirterek, "Ölene kadar devletimizin yanındayız. Allah bizi devletsiz bırakmasın. Bu madalya bizim için bir teselli kaynağıdır, şereftir. Devletimize teşekkür ederiz." dedi.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Bahri Aksoy ile şehitlerin yakınları katıldı.

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