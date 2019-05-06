Muş'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığınca, Muş'taki 3 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.

Valilik önünde düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, vatanları için canlarını feda eden şehitlere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildiğini söyledi.

Ülkenin bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri her zaman kalplerinde yaşattıklarını belirten Gündüzöz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman şehitlerin kendilerine emaneti olan ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.

Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Devletimiz hainlerin başını ezmeye devam edecektir. Terörle, teröristle mücadele harekatı son derece başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Ülke topraklarında çok az terörist unsuru kaldı. Bu yaz döneminde inşallah kalanlar da temizlenecek. Terör örgütünün siyasi uzantılarının son çırpınışıdır. Bu millet, bu devlet, bu teröristleri, terör belasını ülkeden def edecektir."

Vali Gündüzöz, konuşmasının ardından Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Fırat Karaca, 2016'da İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Murat Yılmaz ve 2013'te Suriye sınırında şehit olan er Saddam Kalındodak'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.