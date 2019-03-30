HABER

Muş'ta dezavantajlı çocuklar kitapla buluşturuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında evlerinden araçlarla alınan dezavantajlı çocukların, kütüphanede kitap okumaları ve çeşitli etkinliklere katılmaları sağlanıyor

Muş'ta, evlerinden araçlarla alınan dezavantajlı çocukların kütüphanede kitap okumaları ve çeşitli etkinliklere katılmaları sağlanıyor.

Muş Valiliği koordinasyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında, sokakta çalışan, çalıştırılan ya da dezavantajlı çocuklar, mobil ekipler tarafından araçlarla evlerinden alınarak kütüphaneye getiriliyor.

Müdürlüğün ek hizmet binasında oluşturulan kütüphanede kitap okuyan çocuklar, çeşitli etkinliklere katılma imkanı da buluyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların kütüphanede geçirdikleri sürenin ardından yine görevlilerce evlerine bırakıldığını söyledi.

İçerisinde yaklaşık 3 bin kitap bulunan kütüphanenin geçen yıl çocuklar için oluşturulduğunu anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Özellikle öğleden sonra çevredeki okullardan gelen öğrencilerimiz oluyor. Yaklaşık 200 çocuğumuz kütüphaneden faydalanıyor. Ayrıca dezavantajlı ailelerin çocuklarını, sokakta çalışan, çalıştırılan çocukların buraya kazandırılmasını sağlamak amacıyla mobil ekiplerimiz çalışıyor. Kütüphanede zaman zaman kitap okuma, ders çalışma ve değerler eğitimi veriliyor. Çok güzel bir ortam oluştu. Hemen yan tarafımızda bir kafeterya oluşturduk. Buraya gelen çocuklara yine meslek elemanlarımızca psiko-sosyal destek veriliyor."

Kütüphanedeki etkinliklere katılan 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi İlknur Gül Şahin ise "Buraya gelmemin amacı ders çalışmak ve test çözmek. Çünkü evimiz kalabalık olduğu için ders çalışamıyorum ve test çözemiyorum. Burada çok güzel bir ortam var. Zorlandığımız sorularda hocalarımız bize yardımcı oluyor." dedi.

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Mine Koraş hakkında karar verildi!Mine Koraş hakkında karar verildi!
Meral Akşener: Bu bir seçim muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz  Meral Akşener: Bu bir seçim muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz  
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk kitap kütüphane muş

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.