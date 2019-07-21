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Muş'ta düğün dönüşü kaza; Anne-oğul öldü, 4 kızı ile kayınpederi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 00:47 | Son Güncelleme

MUŞ'un Hasköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyir halindeki traktör römorkuna arkadan çarpan otomobildeki anne-oğul hayatını kaybetti, 4 kızı ile kayınpederi ise yaralandı.

Muş'ta düğün dönüşü kaza; Anne-oğul öldü, 4 kızı ile kayınpederi yaralandı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Hasköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak seyir halindeki traktör römorkuna arkadan çarpan otomobildeki anne-oğul hayatını kaybetti, 4 kızı ile kayınpederi ise yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Hasköy ilçesi Düzkışla beldesinde meydana geldi. Hasköy'deki bir düğünden çıkan Şefik Özen, torunları ve gelini Gülfem Özen ile birlikte Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü köyüne dönerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Şerif Özen ile otomobildeki torunları Esmanur, Hazal, Nazlıcan ve Elif Özen yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hasköy ve Muş Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Dede ve torunu Esmanur Özen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyarak hastaneye koşan Özen ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.
Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muş'ta düğün dönüşü kaza; Anne-oğul öldü, 4 kızı ile kayınpederi yaralandıMuş'ta düğün dönüşü kaza; Anne-oğul öldü, 4 kızı ile kayınpederi yaralandıMuş'ta düğün dönüşü kaza; Anne-oğul öldü, 4 kızı ile kayınpederi yaralandı

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