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  4. Muş'ta eski oyunlar köylerde yeniden hayat buluyor

Muş'ta eski oyunlar köylerde yeniden hayat buluyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 30.12.2019 14:29 | Son Güncelleme

Muş'ta eski oyunlar köylerde yeniden hayat buluyor

Muş'un Karabey köyünün sakinleri, geleneksel oyunları köy meydanında oynayarak gelecek nesilleri aktarılmasını sağlıyor.

Boş zamanlarında bir araya gelen köy halkı, büyüklerinden öğrendikleri ancak unutulmaya yüz tutan sinek, keşiş ve güç taşı gibi oyunları oynuyor. Bu sayede oyunları gençlerin de öğrenmesini sağlayarak unutulmasını engellemeye çalışan köylüler, oyun esnasında renkli görüntüler oluşturuyor.

Köy sakinlerinden Bahri Genç, AA muhabirine, eskiden özellikle kış aylarında atalarından öğrendikleri oyunlarla zaman geçirdiklerini söyledi. Yeni neslin teknolojiye yönelerek bu oyunlara ilgi göstermediğini anlatan Genç, "Eskiden tüm köy, eğlenceli vakit geçirmek için bu oyunları oynardı. Biz de ata oyunlarını yaşatmak için boş vakitlerimizde bir araya gelerek hem oynuyor hem de yeni nesillere öğretiyoruz." dedi.

Muhittin Telci ise belirli günlerde müsabakalar düzenleyerek oyunlara olan ilgiyi artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Oyunlar hakkında bilgi veren Telci, şunları söyledi:

"Bugün keşiş, güç taşı ve sinek oyunlarını oynadık. Keşiş oyunu takım oyunudur. Dörter kişi ile oynanır. Güç taşı oyunu da bireysel oynanan oyundur. Önce ortalama taş seçilir sıraya giren oyuncular taşı en uzağa atmaya çalışıyor. Sinek oyunu ise üç kişi arasında oynanan komedi türü geleneksel bir oyundur. Genellikle düğünlerde ve uzun kış gecelerinde oynanan bu oyunda yan yana ayaklarını açarak dizilen üç kişi arasında oynanıyor."

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Anahtar Kelimeler:
geleneksel oyun Karabey köyü Muş

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