Muş'ta fabrika bahçesinde yangın

Muş'un Hasköy ilçesinde mühürlenip kapatılan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile TOMA'ların müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, eski Tekel depolarında bulunan fabrikanın bahçesindeki lastikler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hasköy Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Muş Belediyesi ve Muş Havaalanı itfaiye ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da ekiplere destek verdi.
Olay yerinin yakınında bulunan Türk Kızılayı'na ait depolara alevlerin sıçramaması için önlem alınırken, yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Vali Aziz Yıldırım, olay yerine gelerek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının fabrikanın bahçesinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin alev alması sonucu çıktığını söyledi.
Fabrikanın 2014 yılında çevreye zarar verdiği gerekçesiyle mühürlenip kapatıldığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:
"Firmanın 2 gün önce fabrika içindeki makinelerini boşalttıklarını ve geri dönüşümün atıkları ve araç lastiklerinin bilinmeyen bir sebepten alev aldığını öğrendik. Gelen ihbar üzerine tüm ekipler seferber olup müdahalede bulundular. Muş Belediyesi, Hasköy Belediyesi, havaalanından gelen itfaiyelerimiz ve emniyet müdürlüğümüze ait TOMA'larla yangına müdahalede bulunduk. Çok şükür bir can kaybı yok. Bizim için önemli olan bu. Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışması devam ediyor."
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